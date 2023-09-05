'Осталось только одно место': Жданов раскрыл, откуда могут наступать россияне

Военный эксперт уточнил, что наименьшая группировка российских захватчиков наблюдается на Херсонском направлении.

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Оккупанты могут наступать только на Купянском направлении / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, 59 ОМПБр

Военный эксперт Олег Жданов уточнил, что наименьшая группировка российских захватчиков осталась на Херсонском направлении.

Жданов отметил в эфире Апостроф TV, что у российских оккупантов осталось только одно место, откуда они могут наступать - это Купянское направление.

"Я так понимаю, враг принес в жертву Лиманское направление, там идут бои в основном в районе Серебрянского лесничества, но их интенсивность немного уменьшилась. Зато на Купянском направлении в районе Сватово они покинули группировку. На сегодняшний день это последнее место, где они могут пытаться нас давить, чтобы заставить Генштаб перебрасывать туда наши резервы", - пояснил эксперт. видео дня

Жданов также сообщил, сколько и на каких ключевых направлениях сосредоточено техники и личного состава врага.

"По последним данным, на Сватовско-Кременном направлении где-то около 100 тысяч, на Бахмутском направлении около 80 тысяч, а остальные из 350-380 тысяч российских войск растянуты на Авдеевский, Марьинский, Бердянский, Мелитопольский и Херсонский направления", - говорит он.

Военный эксперт уточнил, что наименьшую группировку российских захватчиков мы наблюдаем на Херсонском направлении.

"Всего на территории Украины у россиян около 400 тысяч войск. Это на 1200 км фронта, плюс тыловые базы и части. Те же тыловые базы в Бердянске, Мелитополе, Мариуполе. Это первое. И во-вторых, с каждым днем количество процентов профессионального кадрового состава уменьшается. И самое главное - укомплектованность этих частей не 100-процентная, а на уровне 60-70 процентов. Речь идет как за технику, так и за личный состав", - подытожил Жданов.

Ситуация на фронте

Напомним, что на Таврическом направлении ВСУ "перемололи" сотню оккупантов и склады боеприпасов. Бригадный генерал Тарнавский сообщил, что ВСУ уничтожили 3 склада боеприпасов и 1 пункт управления российских оккупантов.

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