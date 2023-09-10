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Британский полковник жестко раскритиковал Байдена: в чем причина

Алина Дембицкая
10 сентября 2023, 17:13 обновлено 10 сентября, 17:13
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Британский полковник считает, что президент США Джо Байден опасается пустых угроз Путина.
Джо Байден, Ричард Кэмп
Британский полковник жестко раскритиковал Байдена / Коллаж: Главред, фото: Википедия, ua.depositphotos.com

Являясь поставщиком львиной доли военной помощи Украине, именно США руководят в этой войне, которую начала страна-агрессорка Россия. Однако с первых дней полномасштабного вторжения американский лидер Джо Байден тормозил поставки вооружения, оказывая военную помощь Украине, чтобы продолжить борьбу, но намеренно недостаточно, чтобы обеспечить победу. Соответствующее заявление сделал британский полковник в отставке Ричард Кемп, пишет The Telegraph.

По мнению Кемпа, президента США Джо Байдена, как и его западноевропейских союзников, сдерживали пустые угрозы российского диктатора Владимира Путина расширить войну.

"Малодушное беспокойство Байдена относительно провокаций Путина объясняет его неспособность предоставить срочно необходимое оружие, в частности, боевые самолеты и ракеты большой дальности, а также его упорное сопротивление членству Украины в НАТО", - отметил полковник.

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Военная помощь Украине от США

Недавно глава отдела закупок армии США Дуг Буш заявил, что Америка официально одобрила отправку первой партии танков Abrams в Украину. Танки должны прибыть в Украину в начале осени. По его словам, вместе с танками ВСУ получат боеприпасы, запчасти, топливное оборудование и ремонтные средства.

Также издание The Wall Street Journal сообщало, что Соединенные Штаты Америки приблизились к принятию решения о предоставлении украинским военным ракетной системы большой дальности ATACMS.

Как пишет издание ABC News, США могут включить ATACMS в ближайший пакет военной помощи Украине. Однако окончательное решение о предоставлении Украине ATACMS еще не принято. До того, как Украина получит ракеты, могут пройти месяцы.

Кроме того, по данным The New York Times, США готовят передачу Украине новой партии кассетных снарядов для борьбы против российских оккупантов. Это оружие является ключевым для того, чтобы помочь Украине сохранить динамику, которую ВСУ недавно набрали во время контрнаступления на юге.

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война в Украине война России и Украины
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