Зеленский сделал жесткое предупреждение стране-агрессору России

Президент заверил, что Украина всегда помнит обо всех своих, защищает свое и обеспечит свободу и силу всем своим городам.

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Зеленский сделал жесткое предупреждение России / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот YouTube

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил почти 50 украинских городов, которые в эти выходные отмечают свой день. Также украинский гарант предупредил страну-агрессора Россию, что наша страна не отдаст оккупантам ни одного сантиметра своей земли. Об этом Зеленский написал в Telegram.

"В эту субботу и воскресенье почти 50 украинских городов отмечают свой день. Винница, Днепр, Житомир, Луцк, Николаев, Ужгород, Барвенково, Белая Церковь, Богуслав, Борислав, Вараш, Васильков, Вышгород, Вишневое, Галич, Дружковка, Жидачев, Здолбунов, Зеленодольск, Ирпень, Кагарлык, Каменка-Бугская, Киверцы, Корсунь-Шевченковский, Красилов, Лиман, Мироновка, Новоукраинка, Очаков, Рава-Русская, Рени, Самбор, Славута, Смела, Тростянец, Украинка, Шпола, Яготин", - отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что сегодня также день героического города Авдеевка. Также свой день празднует старинный украинский город, который хоть и в руинах из-за российских ударов, но с несокрушимым казацким характером. Это город Бахмут. Кроме того, день города празднует Алчевск, Волноваха, Дебальцево, Луганск, Алешки и Харцызск.

видео дня

Президент заверил, что Украина всегда помнит обо всех своих, защищает свое и обеспечит свободу и силу всем своим городам.

"Территория нашего государства большая. Но ни одного ее сантиметра российским оккупантам не оставим", - подчеркнул Зеленский.

Ситуация на фронте

Как сообщал Главред, ВСУ наступают на юге и прорвали оборону россиян. Спикер Генштаба Павел Ковальчук сообщил, что подразделения ВСУ продвинулись на юге от освобожденного Работиного в Запорожской области.

Кроме того, Центр национального сопротивления сообщил, что оккупанты готовятся к бегству из Запорожской области. Захватчики грабят предприятия и вывозят оборудование в неизвестном направлении. Оккупанты в Токмаке разработали план вывоза также других материальных ценностей.

Недавно в ISW заявили, что ВСУ продвинулись на нескольких направлениях. Генштаб Украины сообщил, что украинские войска продолжают наступательные действия к югу от Бахмута и укрепляют позиции в этом районе.

Представитель восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш сообщил, что российские оккупанты формируют "ударный кулак" на Купянском направлении из сотен тысяч военных, но планировка, асимметричные действия и рельеф позволяют нивелировать преимущество в количестве.

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