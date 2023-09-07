Могут ли оккупанты развернуть свои штыки и пойти на Москву: Сотник дал четкий ответ

Российские оккупанты абсолютно безвольные, не способны думать, у них нет критического сознания, подчеркнул Сотник.

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Могут ли оккупанты развернуть свои штыки и пойти на Москву? / Коллаж: Главред, фото: ОПБр имени гетмана Богдана Хмельницкого, Главред

Российские оккупационные войска вряд ли смогут устроить мятеж и пойти на Москву, ведь у них нет критического сознания. Такое мнение во время чата на Главреде высказал журналист, писатель и публицист, главный редактор канала Sotnik-TV Александр Сотник.

"Нет, почему вдруг они развернутся? Сейчас это и в голову никому не приходит. Российские военные там делятся на тех, кто сдается в плен, кто тупо дохнет, кто просто ждет своей судьбы – "Родина послала, значит, ей надо", - заметил Сотник.

По его словам, российские оккупанты абсолютно безвольные, не способны думать, у них нет критического сознания, они не могут выстраивать причинно-следственные связи.

"Им сказали "надо", они и пошли. И Шендерович над ними витает со словами "Бедные мальчики! Бедные мальчики!", "святой" Виктор. Поэтому я не верю, что кто-то развернет штыки и пойдет на Москву пешком", - подчеркнул журналист.

Кто такой Александр Сотник Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

Война России против Украины

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Смотрите видео чата на Главреде с Александром Сотником:

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