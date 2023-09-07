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Могут ли оккупанты развернуть свои штыки и пойти на Москву: Сотник дал четкий ответ

Алина Дембицкая
7 сентября 2023, 23:58 обновлено 7 сентября, 23:58
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Российские оккупанты абсолютно безвольные, не способны думать, у них нет критического сознания, подчеркнул Сотник.
Могут ли оккупанты развернуть свои штыки и пойти на Москву: Сотник дал четкий ответ
Могут ли оккупанты развернуть свои штыки и пойти на Москву? / Коллаж: Главред, фото: ОПБр имени гетмана Богдана Хмельницкого, Главред

Российские оккупационные войска вряд ли смогут устроить мятеж и пойти на Москву, ведь у них нет критического сознания. Такое мнение во время чата на Главреде высказал журналист, писатель и публицист, главный редактор канала Sotnik-TV Александр Сотник.

"Нет, почему вдруг они развернутся? Сейчас это и в голову никому не приходит. Российские военные там делятся на тех, кто сдается в плен, кто тупо дохнет, кто просто ждет своей судьбы – "Родина послала, значит, ей надо", - заметил Сотник.

По его словам, российские оккупанты абсолютно безвольные, не способны думать, у них нет критического сознания, они не могут выстраивать причинно-следственные связи.

"Им сказали "надо", они и пошли. И Шендерович над ними витает со словами "Бедные мальчики! Бедные мальчики!", "святой" Виктор. Поэтому я не верю, что кто-то развернет штыки и пойдет на Москву пешком", - подчеркнул журналист.

Кто такой Александр Сотник

Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

Война России против Украины

Недавно полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан заявил, что разгром российской армии в Украине может произойти весной-летом 2024 года. По его словам, такие сроки могут быть связаны с тем, что в следующем году должны состояться президентские выборы в США.

Как отметил бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес, Украина вернет Донбасс и одержит победу в войне, когда изолирует Крым. По его словам, когда Москва потеряет захваченный Крымский полуостров, ей будет уже наплевать на Донбасс.

Ранее военный Сергей Жеребило рассказал, как закончится война, если Путина не станет. Военнослужащий считает, что война рано или поздно закончится, потому что все войны заканчиваются. Но это не наше дело – с Путиным или нет. Украинцы имеют свое государство, свои границы и свои национальные интересы, "а россияне пусть хоть друг другу глотки перегрызут, у них у самих проблем очень много", говорит боец ВСУ.

Смотрите видео чата на Главреде с Александром Сотником:

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война в Украине война России и Украины
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