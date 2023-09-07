Сотни тысяч оккупантов согнали для штурма: в ВСУ назвали опасное направление

При активном применении войск можно дать отпор "даже такому количеству людей", считает Евлаш.

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Оккупанты готовятся к массовому штурму / коллаж: Главред, фото: 1 ОбрСпН, Минобороны РФ, Скриншот: deepstatemap

Представитель восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш сообщил, что российские оккупанты формируют "ударный кулак" на Купянском направлении из сотен тысяч военных, но планировка, асимметричные действия и рельеф позволяют нивелировать преимущество в количестве.

Евлаш в эфире Радио Свобода рассказал, известна ли ВСУ стратегия российской армии по подготовке штурма на Купянском направлении.

"Они действуют по стандартному плану - сформировать "ударный кулак" из сотен тысяч людей, а потом просто бросать их на мясо. Эту тактику мы уже проходили и в Бахмуте, и также на других направлениях. Однако, когда грамотно формируются действия и происходит планирование и используются различные асимметричные действия, и правильно используются складки местности, рельеф, то количество уже, в принципе, не играет такой выдающейся роли, которую имела ранее", - подчеркнул спикер. видео дня

Евлаш добавил, что сейчас идет технологическая война, в частности, война артиллерии и дронов, поэтому при активном применении войск можно дать отпор "даже такому количеству людей".

По его словам, у россиян есть сложности с техникой, в частности, некомплект и использование устаревших образцов.

"Каждый раз фиксируем некомплект техники. И такие источники как Oryx фиксируют подбитие танков Т-55, то есть мы можем сделать вывод, что с техникой действительно сложно, и можем судить об эффективности нашей артиллерии и контрбатарейных подразделений, которые ежедневно уничтожают артиллерию оккупантов", - сказал спикер.

Ситуация на фронте: что известно

Напомним, что ВСУ наступают на юге и прорвали оборону РФ. Украинский офицер сообщил, что подразделения ВСУ продвинулись на юге от освобожденного Работиного в Запорожской области.

Оккупанты готовятся к бегству из Запорожской области. Захватчики грабят предприятия и вывозят оборудование в неизвестном направлении. Оккупанты в Токмаке разработали план вывоза также других материальных ценностей.

В ISW раскрыли детали, что ВСУ продвинулись на нескольких направлениях. Генштаб Украины сообщил, что украинские войска продолжают наступательные действия к югу от Бахмута и укрепляют позиции в этом районе.

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