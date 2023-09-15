"Вооруженные люди развернут оружие против РФ": генерал указал на страх Кремля

Оккупанты будут призывать в свое войско людей с паспортами РФ на оккупированных территориях. Но они боятся, что эти люди развернут оружие против них.

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Генерал указал на страх Кремля во время мобилизации/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скрин

Кремль боится хватать всех поголовно на оккупированных территориях во время мобилизации и раздавать им оружие. Главный страх верхушки власти в РФ заключается в том, что нелояльные к России люди могут обернуть это оружие против самих россиян.

Но частично оккупанты будут призывать тех, кто получил российские паспорта. Об этом рассказал бывший заместитель председателя СБУ, генерал-майор запаса Виктор Ягун в интервью Главреду.

"Я не верю в хаос и бунты в России вследствие мобилизации. Также не думаю, что Москва сможет мобилизовать значительное количество людей на оккупированных территориях Украины", – отметил Ягун.

По его словам, оккупанты будут бояться, что эти люди с оружием могут обвалить российский фронт.

"Россияне будут призывать и вылавливать лиц, получивших паспорта РФ, и отправлять их на фронт. Но поголовно всех не будут хватать из-за страха, что раздача оружия нелояльным к России людям может привести к тому, что фронт начнет сыпаться. Вооруженные люди, которые не хотят воевать, в определенный момент могут развернуть это оружие против самих россиян, и враг это понимает", – отметил генерал-майор запаса.

Смотрите видео, в котором Виктор Ягун рассказал, как Украине развалить Россию:

Кто такой Виктор Ягун Виктор Ягун – украинский военный, гражданский активист, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014-го по июнь 2015-го года был заместителем председателя СБУ. Под предводительством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.

Война в Украине

Ранее генерал-майор Виктор Ягун сказал, какие действия ВСУ "сломают" армию РФ. По его словам, оккупанты могут оказаться в такой же ситуации, в которой они были на правобережье Херсонщины, откуда им пришлось уйти. А потом они могут потерять Крым.

Напомним, Кулеба рассказал о прогрессе в переговорах с США и Германией относительно ракет ATACMS и Taurus для Украины. Но окончательные решения о предоставлении Киеву дальнобойных ракет в Берлине и Вашингтоне еще не приняты.

Бывший спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер сказал, что поможет закончить войну. Запад не должен обращать внимание на то, сколько для них стоит день войны в Украине, ведь цена проигрыша будет намного больше, подчеркнул экс-спецпредставитель Госдепа.

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