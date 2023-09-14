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ВСУ – о ситуации на Херсонщине: выбиваем войска РФ и зачищаем полосу на 10-15 км

Андрей Ганчук
14 сентября 2023, 11:50 обновлено 14 сентября, 11:58
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Силы обороны Украины работают над тем, чтобы уменьшить количество вражеских обстрелов правобережья Херсонщины, сказала Наталья Гуменюк.
ВСУ, Херсонская область
Армия Украины ведет контрбатарейную борьбу с российскими оккупантами на левом берегу Херсонской области - Гуменюк / Коллаж: Главред, фото: 92-я ОМБр, DeepState

Вооруженные силы Украины планомерно выбивают российских оккупантов с левого берега Днепра в Херсонской области. Войска намерены зачистить полосу левобережья хотя бы на 10-15 километров, чтобы снизить количество вражеских обстрелов правого берега. Об этом заявила представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом она рассказала о том, что ВСУ продолжают выбивать оккупантов с левобережья Херсонщины и зачищают прибрежную полосу.

"Мы продолжаем выбивать врага так, чтобы полоса от левого берега хотя бы на 10-15 километров была от них абсолютно зачищена. Это позволит критически снизить количество обстрелов правого берега, легче будет жителям населенных пунктов вдоль побережья", - объяснила ситуацию представитель ОК Юг.

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Также она добавила, что армия по-прежнему ведет контрбатарейную борьбу с оккупантами, а россияне пытаются любыми способами терроризировать украинцев на правом берегу Днепра.

"За минувшие сутки у нас в сводке четыре (уничтоженных, - ред.) танка разной модификации, разных моделей. Но то, что подтягивает враг, мы продолжаем уничтожать. Также в нашей сводке минус 23 оккупанта, традиционно минус еще одна лодка, три крупнокалиберные пушки и реактивная система залпового огня. То есть они пытаются выискивать любые способы для того, чтобы терроризировать правый берег", - подчеркнула Наталья Гуменюк.

Ситуация на левобережье Херсонщины

ВСУ переправились через Днепр и закрепляются на левобережье Херсонщины, сказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк. По ее словам, дальнейшие подробности армия раскрывать не будет, поскольку нужно соблюдать информационную тишину.

Осенью ВСУ могут освободить Запорожскую и Херсонскую области, рассказал Главреду бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж. Украинские войска завладели инициативой на поле боя.

"Хотя враг и пытается контратаковать, мы постепенно пробиваем его позиции. Теперь уже речь идет о двух-трех месяцах для развертывания и проведения наступательных операций. При оптимистическом сценарии развития событий в октябре-ноябре мы должны освободить Запорожскую и Херсонскую области, а также зайти в Крым. Для этого уже есть все предпосылки", – подчеркнул Маломуж.

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ВСУ войска России Херсонская область война России и Украины Наталья Гуменюк
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