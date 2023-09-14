"Все планы Москвы будут разрушены": генерал сказал, какие действия ВСУ "сломают" армию РФ

Оккупанты могут оказаться в такой же ситуации, в которой они были на правобережье Херсонщины, откуда им пришлось уйти. А потом они могут потерять Крым.

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Генерал объяснил, какие действия ВСУ "сломают" армию РФ/ коллаж: Главред, фото: 17 ОТБр имени Константина Пестушко, скрин

Российские захватчики пытаются организовать контрнаступательные операции, но им приходится уменьшить свои аппетиты. Они перешли от желания "взять Киев за три дня" к попыткам хотя бы удержать захваченные ранее территории. Если украинские военные выйдут на побережье Азовского моря, то планы страны-агрессора России будут разрушены.

Оккупанты в таком случае окажутся в такой же ситуации, как ранее на правобережье Херсонской области. Такое мнение высказал бывший заместитель председателя СБУ, генерал-майор запаса Виктор Ягун в интервью Главреду.

По словам Ягуна, российские захватчики очень обеспокоены планами ВСУ выйти на побережье Азовского моря.

"Если российские войска не сдержат украинское наступление на этом направлении, все планы Москвы будут разрушены. Тогда россияне не смогут удержать оккупированные части Запорожской и Херсонской областей, потеряют возможность обеспечения своих войск и окажутся в такой же ситуации, которая была на правобережье Херсонщины, откуда им пришлось уйти", – отметил генерал-майор запаса.

Он подчеркнул, что в таком случае эти события также станут крахом всего плана захватчиков по удерживанию оккупированного Крыма. Поэтому страна-агрессор РФ будет перебрасывать большинство своих резервов именно на юг Украины.

"Сейчас Россия неспособна накопить резервы, которые могли бы перейти в наступление. Войска пытаются наступать на Купянском направлении, Впрочем, несмотря на 100-тысячную группировку и большое количество техники, прорваться сквозь нашу оборону им не удается. Россияне будут накапливать личный состав, будут обучать его в Беларуси, но вряд ли им удастся сформировать группировку, способную наступать", – добавил Ягун.

Смотрите видео, в котором Виктор Ягун рассказал, как Украине развалить Россию:

Кто такой Виктор Ягун Виктор Ягун – украинский военный, гражданский активист, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014-го по июнь 2015-го года был заместителем председателя СБУ. Под предводительством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.

Война в Украине

В Чехии сделали прогноз об окончании войны. Начальник Генштаба ВС Чехии убежден, что Западу следует готовиться к затяжной войне в Украине и что цель будет достигнута не скоро.

Напомним, Кулеба рассказал о прогрессе в переговорах с США и Германией относительно ракет ATACMS и Taurus для Украины. Но окончательные решения о предоставлении Киеву дальнобойных ракет в Берлине и Вашингтоне еще не приняты.

Бывший спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер сказал, что поможет закончить войну. Запад не должен обращать внимание на то, сколько для них стоит день войны в Украине, ведь цена проигрыша будет намного больше, подчеркнул экс-спецпредставитель Госдепа.

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