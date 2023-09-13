"Цель будет достигнута не скоро": в Чехии сделали прогноз об окончании войны

Начальник Генштаба ВС Чехии убежден, что Западу следует готовиться к затяжной войне в Украине.

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Война в Украине будет длительной / коллаж, Главред, фото : grantist.com, 33 отдельная механизированная бригада

В войне в Украине стороны не достигнут своих целей в ближайшее время. Контрнаступление украинских защитников продлится больше, чем несколько недель. Об этом заявил начальник Генштаба ВС Чехии Карел Ржека, сообщает Reuters.

"В целом, думаю, что ни одна из сторон не способна в ближайшее время достичь заявленных целей. Это не продлится несколько недель, это продлится долго. И важно, чтобы мы продолжали поддерживать украинцев еще длительное время", - сказал Ржека.

В то же время он отметил, что не разочарован темпами украинского контрнаступления, ведь это реальные события на фронте, а "не кино о Второй мировой войне".

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Он не исключает, что война в Украине будет длительной, а после ее окончания Россия станет еще более враждебной для Запада. Ржека отмечает, что Чехия продолжит поддерживать Украину и оказывать помощь.

"Мы изучаем различные составы, планы и концепции и пытаемся определить, что еще можем предоставить (Украине - Главред). У нас все еще есть кое-что, включая тяжелую технику", - поделился военный.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, что Военный кабинет обсудил направления наступления ВСУ. В ходе работы участники обсудили планы по контрнаступлению. Зеленский добавил, что речь идет о возведении укреплений, усилении украинских защитников на соответствующих участках.

ВСУ за неделю освободили 2 кв. километра на Бахмутском направлении. Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что за прошедшую неделю украинские войска на Таврическом направлении получили в общей сложности 4,8 квадратных километра.

ВСУ прорвали оборону оккупантов и закрепились в Опытном. Успешные действия ВСУ стали возможны в момент, когда российские оккупанты перешли в атаку на севере. Успехи ВСУ в районе Опытного подтверждает также ресурс Deep State.

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