Контратака под ДАПом: ВСУ прорвали оборону оккупантов и закрепились в Опытном

Подразделения Вооруженных сил Украины сумели прорваться в поселок Опытное Донецкой области и закрепиться в нем, рассказал глава Авдеевской ВГА Виталий Барабаш.
По его данным, это стало возможным в результате атаки, проведенной украинскими защитниками. Об этом глава Авдеевской ВГА рассказал в эфире информационного телемарафона.
При этом он пояснил, что успешные действия ВСУ стали возможны в момент, когда российские оккупанты перешли в атаку на севере.
"Два дня назад, когда российские военные штурмовали позиции на севере города, украинские военные провели блестящую операцию и заняли часть Опытного. Они там смогли закрепиться. Сейчас продолжаются бои в самом населенном пункте", – добавил Барабаш.
Отметим, что успехи ВСУ в районе Опытного подтверждает также ресурс Deep State. Вместе с тем уточняется, что пока речь идет о тактическом продвижении и "не стоит ожидать, что через месяц бои будут в центре Донецка".
Контрнаступление ВСУ
Ранее сообщалось, что ВСУ выбили оккупантов с позиций возле Авдеевки. На Бахмутском направлении продолжаются тяжелые бои. Наступательные действия украинские военные ведут на Мелитопольском и Бердянском направлениях.
Напомним, ранее сообщалось о том, что возле Марьинки и Авдеевки Донецкой области продолжаются позиционные бои, ежедневно враг теряет до двух рот личного состава, сообщил начальник Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский.
Ранее сообщалось о том, что в боях при защите Авдеевского укрепрайона в Донецкой области бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили почти всех мобилизованных из Иркутской области РФ, которые трижды жаловались, что их бросают в бой без подготовки.
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