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Контратака под ДАПом: ВСУ прорвали оборону оккупантов и закрепились в Опытном

Алексей Тесля
10 сентября 2023, 15:31 обновлено 10 сентября, 15:35
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Успешные действия ВСУ стали возможны в момент, когда российские оккупанты перешли в атаку на севере.
всу
ВСУ продвинулись вперед в районе ДАПа / Коллаж: Главред, Фото: 14 ОМБр Романа Великого, ОПБр имени гетмана Богдана Хмельницкого

Подразделения Вооруженных сил Украины сумели прорваться в поселок Опытное Донецкой области и закрепиться в нем, рассказал глава Авдеевской ВГА Виталий Барабаш.

По его данным, это стало возможным в результате атаки, проведенной украинскими защитниками. Об этом глава Авдеевской ВГА рассказал в эфире информационного телемарафона.

При этом он пояснил, что успешные действия ВСУ стали возможны в момент, когда российские оккупанты перешли в атаку на севере.

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"Два дня назад, когда российские военные штурмовали позиции на севере города, украинские военные провели блестящую операцию и заняли часть Опытного. Они там смогли закрепиться. Сейчас продолжаются бои в самом населенном пункте", – добавил Барабаш.

Отметим, что успехи ВСУ в районе Опытного подтверждает также ресурс Deep State. Вместе с тем уточняется, что пока речь идет о тактическом продвижении и "не стоит ожидать, что через месяц бои будут в центре Донецка".

Опытное
Ситуация воург Опытного / Коллаж: Главред, Фото: deepstatemap.live

Контрнаступление ВСУ

Ранее сообщалось, что ВСУ выбили оккупантов с позиций возле Авдеевки. На Бахмутском направлении продолжаются тяжелые бои. Наступательные действия украинские военные ведут на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Напомним, ранее сообщалось о том, что возле Марьинки и Авдеевки Донецкой области продолжаются позиционные бои, ежедневно враг теряет до двух рот личного состава, сообщил начальник Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский.

Ранее сообщалось о том, что в боях при защите Авдеевского укрепрайона в Донецкой области бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили почти всех мобилизованных из Иркутской области РФ, которые трижды жаловались, что их бросают в бой без подготовки.

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Авдеевка война на Донбассе война России и Украины контрнаступление ВСУ
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