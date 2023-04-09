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ВСУ выбили оккупантов с позиций под Авдеевкой: у россиян колоссальные потери

Алексей Тесля
9 апреля 2023, 21:02 обновлено 9 апреля, 21:02
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В районе Марьинки и Авдеевки ежедневно враг теряет 2 роты солдат, сообщил Алексей Дмитрашковский.
Авдеевка
ВСУ наносят оккупантам сокрушительные удары у Авдеевки / 59 ОМПБр Якова Гандзюка, Facebook.com/zhebrivskyi

Возле Марьинки и Авдеевки Донецкой области продолжаются позиционные бои, ежедневно враг теряет до двух рот личного состава, сообщил начальник Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский.

"В районе Марьинки и Авдеевки продолжаются позиционные бои. Оккупанты имеют переменный успех. Все позиции, которые враг занимает наши, отвоевываются, возвращаются назад", — отметил он во время прямого эфира телемарафона "Единые новости".

По словам Дмитрашковского, враг несет там колоссальные потери.

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"Каждый день враг теряет до двух рот личного состава. Но не оставляет надежды. Пленные рассказывают о том, что в бой их отправляют не совсем трезвые командиры, без подготовки. Просто поднимают среди ночи личный состав. И под дулами автоматов, пистолетов отправляют их штурмовать позиции", — сказал полковник.

Бои за Авдеевку

Ранее сообщалось о том, что в боях при защите Авдеевского укрепрайона в Донецкой области бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили почти всех мобилизованных из Иркутской области РФ, которые трижды жаловались, что их бросают в бой без подготовки.

Как сообщают "Сибирь.Реалии" со ссылкой на родственников мобилизованных, несколько оккупантов ранены, остальные числятся пропавшими без вести.

Напомним, мобилизованные из Ленинградской области и Петербурга записали видеообращение к диктатору Владимиру Путину, в котором рассказали, что на Донбассе командование РФ отправляет их на штурм без подготовки.

Видео обращения выложило издание SOTA. Обращение записывали военнослужащие военной части №02511 из 138 бригады.

Их отряд понес большие потери. Мобилизованных отправили на штурм укрепрайона под Авдеевкой без разведки, без должной артиллерийской подготовки, без связи с другими подразделениями.

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