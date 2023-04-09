ВСУ выбили оккупантов с позиций под Авдеевкой: у россиян колоссальные потери

В районе Марьинки и Авдеевки ежедневно враг теряет 2 роты солдат, сообщил Алексей Дмитрашковский.

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ВСУ наносят оккупантам сокрушительные удары у Авдеевки / 59 ОМПБр Якова Гандзюка, Facebook.com/zhebrivskyi

Возле Марьинки и Авдеевки Донецкой области продолжаются позиционные бои, ежедневно враг теряет до двух рот личного состава, сообщил начальник Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский.

"В районе Марьинки и Авдеевки продолжаются позиционные бои. Оккупанты имеют переменный успех. Все позиции, которые враг занимает наши, отвоевываются, возвращаются назад", — отметил он во время прямого эфира телемарафона "Единые новости".

По словам Дмитрашковского, враг несет там колоссальные потери.

видео дня

"Каждый день враг теряет до двух рот личного состава. Но не оставляет надежды. Пленные рассказывают о том, что в бой их отправляют не совсем трезвые командиры, без подготовки. Просто поднимают среди ночи личный состав. И под дулами автоматов, пистолетов отправляют их штурмовать позиции", — сказал полковник.

Бои за Авдеевку

Ранее сообщалось о том, что в боях при защите Авдеевского укрепрайона в Донецкой области бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили почти всех мобилизованных из Иркутской области РФ, которые трижды жаловались, что их бросают в бой без подготовки.

Как сообщают "Сибирь.Реалии" со ссылкой на родственников мобилизованных, несколько оккупантов ранены, остальные числятся пропавшими без вести.

Напомним, мобилизованные из Ленинградской области и Петербурга записали видеообращение к диктатору Владимиру Путину, в котором рассказали, что на Донбассе командование РФ отправляет их на штурм без подготовки.

Видео обращения выложило издание SOTA. Обращение записывали военнослужащие военной части №02511 из 138 бригады.

Их отряд понес большие потери. Мобилизованных отправили на штурм укрепрайона под Авдеевкой без разведки, без должной артиллерийской подготовки, без связи с другими подразделениями.

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