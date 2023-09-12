Линию оккупантов могут прорвать: ВСУ - о том, как россияне пытаются помешать

Российские оккупанты перегруппировывают войска и перебрасывает на фронт свои резервы.

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Россияне пытаются помешать контрнаступлению ВСУ / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, 22 отдельная механизированная бригада

Украинские военные проводят успешное контрнаступление и могут прорвать линию обороны российских оккупантов. Враг чувствует мощность ВСУ, поэтому стягивает свои резервы, чтобы помешать украинским защитникам. Об этом сообщают Силы обороны Украины.

"По имеющейся информации, чтобы избежать прорыва линии своей защиты, враг перегруппировывает войска между операционными направлениями и перебрасывает на фронт резервы из глубины территории России", - говорится в сообщении.

Чтобы нанести больший урон, россияне увеличили количество ударов авиационными бомбами, "Шахедами" и барражирующими боеприпасами "Ланцет".

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В то же время известно о том, что оккупанты пытаются прорвать линию обороны ВСУ в районе Авдеевки и Марьинки. Именно туда они подтягивают свои резервы. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун.

"Оккупанты безуспешно пытаются прорвать оборону украинских защитников в районе Авдеевки и Марьинки и южнее Новомихайловки Донецкой области. Они подтягивают резервы, пытаются доукомплектовать свои подразделения и продолжают напрасно штурмовать позиции наших войск на правом фланге Таврического направления", - сказал полковник.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, что Военный кабинет обсудил направления наступления ВСУ. В ходе работы участники обсудили планы по контрнаступлению. Зеленский добавил, что речь идет о возведении укреплений, усилении украинских защитников на соответствующих участках.

ВСУ за неделю освободили 2 кв. километра на Бахмутском направлении. Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что за прошедшую неделю украинские войска на Таврическом направлении получили в общей сложности 4,8 квадратных километра.

ВСУ прорвали оборону оккупантов и закрепились в Опытном. Успешные действия ВСУ стали возможны в момент, когда российские оккупанты перешли в атаку на севере. Успехи ВСУ в районе Опытного подтверждает также ресурс Deep State.

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