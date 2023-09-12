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"Вышки Бойко" отжали у РФ: раскрыты детали уникальной операции в Черном море

Алексей Тесля
12 сентября 2023, 15:20 обновлено 12 сентября, 15:31
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Добраться до "вышек" на резиновых лодках было сложной задачей для украинских бойцов, рассказал Дмитрий Плетенчук.
Вышки Бойко
"Вышки Бойко" перешли под контроль Украины / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, Скриншот

Новые детали по взятию под контроль буровых платформ "Черноморнефтегаза" (т.н. "вышек Бойко") в Черном море, которые страна-агрессор Россия захватила в 2015 году после оккупации Крымского полуострова, рассказали в Военно-морских силах ВСУ.

Как рассказал спикер ВМС Дмитрий Плетенчук в эфире Радио Свобода, береговые ракетно-артиллерийские войска ВМС ВСУ более года полностью контролируют часть Черного моря, где установлены так называемые "вышки Бойко".

Он уточнил, что российские военные корабли прекратили туда заходить после того, как удалось потопить корабль Василий Бех, который обеспечивал Черноморский флот России и затонул в июне 2022 года.

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"Был у них такой корабль, который транспортировал вооружение и личный состав на остров Змеиный. И после этого они сделали уже выводы. И больше года мы не наблюдали там присутствия. Но нельзя было исключать, что туда может зайти какая-то диверсионная группа с использованием каких-то других маломерных, например, лодок для того, чтобы доставить личный состав. Поэтому, конечно, эта операция тоже была рискованной в достаточной степени, и, конечно, полагаться только на эту информацию спецназовцы не могли", - пояснил представитель ВМС.

Он также отметил, что добраться до "вышек" на резиновых лодках было сложной задачей. Ведь уУкраинские спецназовцы рисковали жизнью, ведь кроме угрозы высадки диверсионных групп с малых лодок на "вышки Бойко", существовала также опасность с воздуха.

Плетенчук добавил, что несмотря на то, что ВМС освободили эту зону от присутствия российских военных кораблей, ее все равно условно можно считать серой, потому что там, к сожалению, пока что постоянно присутствует российская авиация. Вражеские самолеты ведут разведку и даже наносят огневое поражение.

Что такое "вышки Бойко"?

"Вышки Бойко" – самоподъемные буровые установки "Петр Годованец" и "Независимость". Их приобрели во времена, когда президентом был Виктор Янукович, а Министерство энергетики возглавлял Юрий Бойко, который до недавних пор был соглавой пророссийской фракции ОПЗЖ в Верховной Раде. Агрессор Россия захватила газодобывающие и нефтедобывающие платформы еще в 2015 году, с августа 2023 года за них шли бои.

Британская разведка утверждает, что "вышки Бойко" – платформы стратегического значения: их можно использовать в качестве посадочных площадок для вертолетов, передовых баз, а также размещать на них ракетные системы.

Ранее сообщалось, что Украина взяла под контроль "вышки Бойко" в Черном море. Под контроль возвращены буровые платформы "Петр Годованец" и "Украина", а также СПБУ "Таврида" и СПБУ "Сиваш".

Напомним, ранее сообщалось о том, что войска РФ ослабились, ВСУ сделали шаг к Крыму. Украина в ходе военной операции у берегов Крыма в Черном море использовала все доступные инструменты, включая спутниковые данные, сказал Андрей Юсов.

Напомним, в Черном море корабль оккупантов открыл огонь по сухогрузу. Оккупантов разозлило, что сухогруз "Сукра Окан" под флагом Палау следовал в порт Измаил.

Незаконная аннексия Крыма

В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ.

Позже Россия незаконно аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

Киев считает Крым украинским. Украина и ряд западных государств наказали Москву за захват полуострова – ввели санкции.

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Черное море вышки Бойко война России и Украины
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