ВСУ за неделю освободили 2 кв. километра на Бахмутском направлении - ISW

В Институте изучения войны сообщили, что армия Украины продолжает контрнаступательные операции в Донецкой и Запорожской областях.
По информации украинских военных, за последнюю неделю освобождены 2 квадратных километра территории на Бахмутском направлении и достигнуты успехи вблизи Клещиевки и Андреевки, передает ISW.
Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что за прошедшую неделю украинские войска на Таврическом направлении получили в общей сложности 4,8 квадратных километра.
Кроме этого, начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что российские войска меняют тактику и "массово" используют беспилотники.
В то же время, российские войска 11 сентября продолжили наступательные действия на рубеже Купянск-Сватово-Кременная и продвинулись на Купянском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 11 сентября, показывают, что российские войска достигли успехов вблизи лесополосы к северо-востоку от Синьковки.
Ситуация на фронте
Напомним, что ВСУ пошли вперед под Бахмутом и "перемололи" сотни россиян. На Бахмутском направлении продолжаются тяжелые бои Сил обороны с российскими оккупантами, которые применяют все имеющиеся средства вооружения.
Генерал Маломуж рассказал, что на южном фронте может быть переломный момент в ближайшие 3-4 месяца. Наступление на юге осложняют минные поля и заградительные сооружения, которые установили захватчики для усиления своих позиций.
Украинский защитник раскрыл подробности, как россияне пытаются загнать ВСУ в огневые мешки. По словам бойца, авиацией и ударными БПЛА "Ланцет" враг охотится за украинской техникой, а FPV дронами – за нашей пехотой.
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