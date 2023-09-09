'Сначала Крым': Богданов рассказал, как ВСУ будут освобождать Донецк и Луганск

Эксперт отметил, что Донецк до войны был четвертым-пятым городом по размеру в Украине.

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Богданов рассказал об увольнении Донецка и Луганска / коллаж: Главред, фото: Вадим Лях, скриншот: Youtube

В интервью Главреду публицист, специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов рассказал, как видит освобождение и возвращение Луганска и Донецка, если действительно получится так, что Крым Россия не удержит.

"Это такая terra incognita (от лат. "неизвестная земля". - ред.) в чистом виде. Потому что перспективы штурма этих городов и урбанизированных районов Донбасса в случае, если российская армия сохраняет боеспособность, мне кажутся довольно сомнительными. То есть или мы будем делать с ними то, что делали россияне с Мариуполем, то есть равнять с землей под ноль чтобы потом туда заходить, то это вряд ли одобрят и в Украине, и на Западе", - отметил эксперт.

Богданов считает, что надо рассчитывать на то, что в случае поражения на юге, на севере Луганской области и в Крыму российская армия потеряет значительную часть боеспособности. Тогда увольнение пойдет намного проще.

"Но в текущих условиях это, скорее, история о возможном процессе дальнейшей деградации российской армии или остром кризисе внутри, который приведет к тому, что Россия будет вынуждена либо уступить дипломатически, либо уйти добровольно, фактически покинуть эти территории. Но, если честно, военным путем, с кем бы я из военных ни говорил, Я понимаю что этот процесс будет сопровождаться слишком большими потерями", - пояснил он.

Публицист отметил, что Донецк до войны был четвертым-пятым городом по размеру, а Луганск - седьмым-восьмым. То есть там соответственно будет Бахмут х10 или х5.

"Поэтому прямой штурм я практически исключаю - никто не возьмет на себя такие политические, гуманитарные, социальные риски. Следовательно, скорее, или на истощение берем, или действительно Россия посыплется, и будет вариант забрать их относительно легко", - добавил Богданов.

Эксперт считает, что пока это очень отдаленная перспектива, потому что сначала, соответственно, будет юг, скорее всего - Крым и равнинная часть Луганщины. А дальше Украина вернется к вопросу, как прорывать российскую оборону на Донбассе.

Смотрите видео интервью Юрия Богданова Главреду:

Напомним, что ранее Юрий Богданов назвал последнюю надежду диктатора Путина. Эксперт уверен, что еще одной любимой "скрепой" Путина является эксплуатация темы итогов Второй мировой войны.

Коваленко назвал условия окончания войны и чего ждать в 2024 году. Эксперт не исключает и внезапного завершения войны. Это может быть связано с несколькими моментами. Например, это может быть связано с тем, что россияне будут вынуждены бежать с полуострова Крым.

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