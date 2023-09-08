В ВСУ сообщили, что РФ вероятно запустила по Кривому Рогу ракету 'Искандер'

В прифронтовых зонах враг может задействовать баллистическое вооружение, подчеркнул Юрий Игнат.

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Игнат рассказал об атаке на Кривой Рог / коллаж: Главред, скриншот: видео ГСЧС

Представитель Воздушных сил полковник Юрий Игнат сообщил, что вероятно 8 сентября российские оккупанты ударили по Кривому Рогу крылатой ракетой "Искандер".

"По предварительной информации, по Кривому Рогу это может быть "Искандер К", что касается севера и восточных областей - возможна работа РСЗО. В любом случае, окончательно смогут сказать специалисты, на месте, когда будут найдены обломки", - отметил Игнат в эфире национального телемарафона "Єдині новини".

Игнат напомнил, что в прифронтовых зонах враг может задействовать баллистическое вооружение, С-300, рекативные системы залпового огня и крылатые ракеты "Искандер" с маркировкой К, которые могут запускаться со сравнительно небольшого расстояния.

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ОТРК Искандер Семейство российских оперативно - тактических ракетных комплексов. Разработано научно-производственной корпорацией Конструкторское бюро машиностроения в городе Коломне Московской области, передает Википедия. Основное назначение ракетных комплексов Искандер-это уничтожение систем ПВО и про противника, а также важнейших прикрываемых ими объектов на дальностях до 500 км. По мнению The National Interest, ОТРК Искандер является самым опасным оружием ВС РФ, поскольку имеет очень низкий барьер неядерного применения, а большая дальность ракет и их возможности преодоления ПВО может сразу же привести к огромным убыткам в случае нанесения ударов по аэродромам, логистическим центрам и тому подобное. Эксперты сравнивают массированное применение ОТРК Искандер по масштабу ущерба с следствием бомбардировок авиации НАТО.

Ракетная атака по Украине 8 сентября: что известно

Напомним, что под утро в пятницу, 8 сентября, оккупанты нанесли ракетный удар по Сумам. Позже стало известно, что повреждены десятки домов и есть пострадавшие. Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Владимир Артюх.

РФ ударила ракетой по зданию полиции в Кривом Роге. В результате российского удара погиб полицейский. Еще троих спасатели ГСЧС достали из-под завалов. 6 сотрудников получили травмы различной степени тяжести.

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