РФ разместила еще одну станцию для запуска дронов в Крыму: выискивают новую тактику

С помощью новой станции для пусков дронов-камикадзе по территории Украины, оккупанты ищут новую тактику обхода украинской ПВО, считает Гуменюк.

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Россияне в Крыму устроили дополнительную станцию для запуска дронов-камикадзе / коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот: google.maps

Пресс-секретарь пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что Россия развернула в оккупированном Крыма дополнительную станцию для запуска дронов-камикадзе Shahed-136/131.

"Очевидно, что Россия уже наладила какую-то часть производства беспилотников, поскольку зафиксирована даже соответствующая российская маркировка на них. Также мы видим, что есть активность грузовых бортов, перелетающих в направлении Тегеран-Москва и Тегеран-Симферополь", - заявила Гуменюк в эфире национального телемарафона "Єдині новини".

Гуменюк также сообщила, что развертывание нового лагеря для пусков дронов-камикадзе по территории Украины связано с поиском оккупантов новой тактики обхода украинской ПВО.

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"Очевидно, что у них есть необходимость, чтобы движение дронов было немного короче, чем с восточного побережья Азовского моря, потому что они выискивают новую тактику, как обойти системы ПВО. К сожалению, они не делают выводов из прошлого, когда они уже разворачивали подобные базы на территории временно оккупированного Крыма, и эта история была печальной", - добавила она.

О том, где именно был развернут дополнительный лагерь в Крыму, Гуменюк не уточнила.

Напомним, что ВСУ в Крыму уничтожили российский С – 400, а на Херсонщине-три установки С-300 . Сезон "хлопка" продолжается – у российских оккупантов еще много оружия, которое нужно сокрушать, сказала представительница ОК Юг Наталья Гуменюк.

Эксперт сообщил, что Крым может быть освобожден мирным путем. Если Путин умрет или его убьют, новая власть может сказать, что останавливает войну, российские войска уходят из Крыма и с Донбасса, что это была авантюра.

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