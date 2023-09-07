'РФ напала на мою страну!': в Крыму смелый парень выдал 'базу' перед оккупантами

В Крыму пророссийские прихвостни пытались затравить парня, открыто объявившего о своей проукраинской позиции.
Судя по разговору, который попал на видео, любители "русского мира" "набросились" на парня с допросами после того, как тот "не уважил" российский "триколор".
"Российская Федерация напала на мою страну Украину", - объяснил парень.видео дня
На что любители "русского мира" заявили, что тот "сейчас не в Украине". Но крымчанин не сдавался.
"Я в Украине", - ответил он.
"Вы сейчас в Севастополе", - продолжали давить российские мужчины.
На что парень нашел ответ: "Севастополь - это Украина".
Парень поставил на место оккупантов в Крыму - смотрите видео:
Дальше разговор продолжался на повышенном тоне. Группа россиян заметно нервничала, в то время как сам парень очень спокойно доказывал свою позицию (в том числе признал, что псевдореферендум россиян в 2014 году был незаконным), пытаясь не допустить драки.
"Вы сейчас считаете, что находитесь в Украине?" - добавил кто-то из группы любителей "русского мира".
"Да, я нахожусь в Украине", - совершенно спокойно ответил парень.
Деоккупация Крыма - главное
Украина не скрывает, что готовится освободить Крым военным путем, хотя ранее власти склонялись к политическому решению вопроса.
В связи с контрнаступлением ВСУ, призванным отрезать противника от "сухопутного коридора" через Мелитополь и Бердянск, на полуострове регулярно взрываются захваченные Россией военные объекты.
По мнению эксперта Олега Жданова, ВСУ могут выйти к Крыму до конца года - после выхода к Азовскому морю.
Недавно, примером, ГУР высадил десант в Крыму и провел успешную боевую операцию на мысе Тарханкут. Операцию провели без потерь, военные выполнили задание и вернулись домой после спецоперации, которая "была рейдом".
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