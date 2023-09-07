УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"РФ напала на мою страну!": в Крыму смелый парень выдал "базу" перед оккупантами

Яна Ставская
7 сентября 2023, 17:14 обновлено 7 сентября, 17:26
132
В пророссийских Telegram на проукраинского парня объявили "охоту".
'РФ напала на мою страну!': в Крыму смелый парень выдал 'базу' перед оккупантами
Крымчанин не смог не ответить на претензии "русских патриотов" / Коллаж Главреда. Фото: скриншот, УНИАН

В Крыму пророссийские прихвостни пытались затравить парня, открыто объявившего о своей проукраинской позиции.

Судя по разговору, который попал на видео, любители "русского мира" "набросились" на парня с допросами после того, как тот "не уважил" российский "триколор".

"Российская Федерация напала на мою страну Украину", - объяснил парень.

видео дня

На что любители "русского мира" заявили, что тот "сейчас не в Украине". Но крымчанин не сдавался.

"Я в Украине", - ответил он.

"Вы сейчас в Севастополе", - продолжали давить российские мужчины.

На что парень нашел ответ: "Севастополь - это Украина".

Парень поставил на место оккупантов в Крыму - смотрите видео:

'РФ напала на мою страну!': в Крыму смелый парень выдал 'базу' перед оккупантами

Дальше разговор продолжался на повышенном тоне. Группа россиян заметно нервничала, в то время как сам парень очень спокойно доказывал свою позицию (в том числе признал, что псевдореферендум россиян в 2014 году был незаконным), пытаясь не допустить драки.

"Вы сейчас считаете, что находитесь в Украине?" - добавил кто-то из группы любителей "русского мира".

"Да, я нахожусь в Украине", - совершенно спокойно ответил парень.

Деоккупация Крыма - главное

Украина не скрывает, что готовится освободить Крым военным путем, хотя ранее власти склонялись к политическому решению вопроса.

В связи с контрнаступлением ВСУ, призванным отрезать противника от "сухопутного коридора" через Мелитополь и Бердянск, на полуострове регулярно взрываются захваченные Россией военные объекты.

По мнению эксперта Олега Жданова, ВСУ могут выйти к Крыму до конца года - после выхода к Азовскому морю.

Недавно, примером, ГУР высадил десант в Крыму и провел успешную боевую операцию на мысе Тарханкут. Операцию провели без потерь, военные выполнили задание и вернулись домой после спецоперации, которая "была рейдом".

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине новости Крыма деоккупация Крыма война России и Украины
Реклама

Главное за день

Температура опустится до +8: Украину накрывает похолодание

Температура опустится до +8: Украину накрывает похолодание

17:48 Синоптик
"Будет горячо": США готовят передачу Украине новой партии кассетных снарядов - NYT

"Будет горячо": США готовят передачу Украине новой партии кассетных снарядов - NYT

16:54 Мир
Военные подняли флаг Украины в двух селах вблизи границы с РФ

Военные подняли флаг Украины в двух селах вблизи границы с РФ

15:59 Украина
Все главные новости

Последние новости

17:51

Какой чай нельзя заваривать второй раз: может навредить организму

17:48

Температура опустится до +8: Украину накрывает похолодание

17:48

Церковный праздник 9 сентября: что нельзя делать на преподобного Пимена

17:21

Что нельзя делать 9 сентября: 4 запрета, которые уберегут от черной полосы

17:14

Эти продукты помогут помнить все до деталей: что лучше всего улучшает память

Киев попытаются склонить к уступкам РФ в зерновой сделке - КуликКиев попытаются склонить к уступкам РФ в зерновой сделке - Кулик
17:14

"РФ напала на мою страну!": в Крыму смелый парень выдал "базу" перед оккупантамиВидео

17:12

83-летний Аль Пачино разошелся с подругой через 3 месяца после рождения сына

16:54

"Будет горячо": США готовят передачу Украине новой партии кассетных снарядов - NYT

16:40

Одежда для здоровья: 5 непревзойденных тканей, в которых вам будет комфортно

Реклама
16:32

Застукали за поцелуями: ДиКаприо "приручил" очередную модель

16:18

От колонки до стиральной машины: какая домашняя техника "умеет" следить за вами

16:14

Освободитель Бучи и звезда TikTok: подробности 2 выпуска Голосу країни-13

16:12

Какие трусы для мужчин лучше всего: простые советы ошеломят "сильный пол"

16:11

Какой знак зодиака вкусно готовит: 3 прирожденных повара сведут с ума своей едой

15:59

Военные подняли флаг Украины в двух селах вблизи границы с РФВидео

15:28

Генерала, отвечавшего за ПВО Москвы, арестовали: что происходит

15:11

Сотни тысяч оккупантов согнали для штурма: в ВСУ назвали опасное направление

14:47

В Украину ворвется сильное похолодание с дождями: синоптик назвала дату

14:42

Марк Фейгин. Военное равновесие на фронте и хитрый план американцевВидеоблоги

14:36

ВСУ могут прорвать линии обороны РФ до конца года - разведка США

Реклама
13:57

Женщинам, которые станут на воинский учет, ограничат выезд за границу - нардеп

13:54

Favbet Foundation передал ВСУ на фронт микроавтобус

13:40

Мама портит настроение: психолог Наталья Холоденко рассказала, что с этим делать

13:32

Буданов больше не генерал-майор: что сделал Зеленский

13:11

Потребовалась операция на плоде: беременная Кардашьян загремела больницу

13:11

Старушка-лидер "Отрядов Путина" сказала "Слава Украине": журналист разыграл пенсионерку

13:04

Когда переводят часы на зимнее время 2023: точная дата

12:47

Контрнаступление набирает обороты, ВСУ завоевывают новые позиции - Столтенберг

12:43

Лорак таки собирается выступить в Москве: бесхребетные россияне дали добро

12:25

Верка Сердючка со сцены в Майами спела гимн Украины и показала Залужного

12:12

Мужчина умоляет власти посадить его в тюрьму: причина удивит

12:02

Войтенко публично прокомментировал обвинения экс-супруги в домашнем насилии

11:58

"Это было в Кремле": Пригожин опозорился на банкете у Путина

11:55

В НАТО невнятно отреагировали на падение беспилотника в Румынии

11:41

Гороскоп на завтра 8 сентября 2023: Весам – чудесный день, Тельцам - открытие

11:21

Китай поменял позицию насчет войны в Украине, но все равно хочет компромисса с РФ - Bloomberg

11:15

Что вы увидели первым: тест по картинке определит интроверт вы или экстраверт

10:53

Самый модный маникюр на осень 2023: начинается эра натуральных ногтей

10:21

Когда и как сильно поднимут минимальную зарплату: Шмыгаль озвучил детали

10:03

Результат впечатляет: чем отбелить пожелтевший тюль

Реклама
09:45

Выборы во время войны в Украине невозможно провести: Данилов назвал причину

09:43

Церковный праздник 8 сентября: что нельзя делать на Рождество Пресвятой Богородицы

09:14

Удар по уклонистам: в Украине создадут электронный реестр призывников - министр обороны

09:00

От Путина отвернутся, как только он проиграет на фронте в Украинемнение

08:58

Что лучше всего чистит серебро: 3 средства, которые "съедят" черноту

08:40

Силы обороны имеют частичный успех под Бахмутом: сводка Генштаба о контрнаступлении

07:58

Оккупанты 3 часа били беспилотниками по Одесчине: есть разрушения и пострадавший

06:47

В Ростове-на-Дону и под Москвой прогремели взрывы: в РФ заявили об атаке дронов

06:35

Почему "маляр" – это не "муляр", и чем отличаются эти слова: Авраменко дал ответ

06:12

Почему Путин готовится праздновать день победы 09.05.2025мнение

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Мода и красота
Мода 2023Женские стрижкиОкрашивание волосМодные ошибкиКрасивый маникюр
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять