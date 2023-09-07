В Олешках взорвали авто с работниками ФСБ, которые мордовали украинцев

7 сентября во временно оккупированных Олешках, что в Херсонской области, взорвалась машина с двумя работниками российской ФСБ и военными.
Как сообщили источники Украинской правды в СБУ, что в результате взрыва один работник ФСБ скончался на месте, другой - в реанимации в тяжелом состоянии. Трое российских военных, сопровождавших авто - ранены.
По информации УП, к взрыву причастна Служба безопасности Украины. Взорванные фсбшники "работали" в оккупированном Скадовске. А в Олешки наведывались для фильтрационных мероприятий и также, чтобы пытать граждан Украины.
Смотрите видео о том, как на Херсонщине взорвали авто с оккупантами:
Напомним, что ВСУ держат под огневым контролем все военные объекты РФ в Крыму. По словам Сергея Братчука, ВСУ достанут оккупантов во всех уголках Крыма. Также в воздушных силах заявили, что РФ не просто так перекрывала Крымский мост после взрывов.
Под Мариуполем 50 оккупантов привезли в больницу, 13 умерли. Удар по базе оккупантов состоялся в понедельник, 14 августа. Часть раненых захватчиков разместили в поселке Мангуш, часть – в Мариуполе.
Больше военных новостей:
- Сотни тысяч оккупантов согнали для штурма: в ВСУ назвали опасное направление
- Военные подняли флаг Украины в двух селах вблизи границы с РФ
- Россия вывела из Беларуси почти все свои подразделения-ГПСУ