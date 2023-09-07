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В Олешках взорвали авто с работниками ФСБ, которые мордовали украинцев

Юлия Куришко
7 сентября 2023, 20:40 обновлено 7 сентября, 20:55
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В Олешки оккупанты наведывались для фильтрационных мероприятий и также, чтобы пытать граждан Украины.
В Олешках взорвали авто с работниками ФСБ, которые мордовали украинцев
На Херсонщине взорвали работников ФСБ / коллаж: Главред, скриншот: видео Telegram

7 сентября во временно оккупированных Олешках, что в Херсонской области, взорвалась машина с двумя работниками российской ФСБ и военными.

Как сообщили источники Украинской правды в СБУ, что в результате взрыва один работник ФСБ скончался на месте, другой - в реанимации в тяжелом состоянии. Трое российских военных, сопровождавших авто - ранены.

По информации УП, к взрыву причастна Служба безопасности Украины. Взорванные фсбшники "работали" в оккупированном Скадовске. А в Олешки наведывались для фильтрационных мероприятий и также, чтобы пытать граждан Украины.

видео дня
В Олешках взорвали авто с работниками ФСБ, которые мордовали украинцев
В Алешках взорвали машину с ФСБшниками / скриншот: Главред

Смотрите видео о том, как на Херсонщине взорвали авто с оккупантами:

Напомним, что ВСУ держат под огневым контролем все военные объекты РФ в Крыму. По словам Сергея Братчука, ВСУ достанут оккупантов во всех уголках Крыма. Также в воздушных силах заявили, что РФ не просто так перекрывала Крымский мост после взрывов.

Под Мариуполем 50 оккупантов привезли в больницу, 13 умерли. Удар по базе оккупантов состоялся в понедельник, 14 августа. Часть раненых захватчиков разместили в поселке Мангуш, часть – в Мариуполе.

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война в Украине ФСБ новости Херсона Олешки
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