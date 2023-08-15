Удар по военной базе под Мариуполем: 50 оккупантов привезли в больницу, 13 умерли

После прилета по базе российских оккупантов в селе Юрьевка, расположенном всего в двух десятках километров от временно оккупированного Мариуполя в Донецкой области, в мариупольскую больницу привезли 50 раненых российских захватчиков.
13 из раненых оккупантов уже умерли в медучреждении. Об этом рассказали в Мариупольском городском совете.
Удар по базе оккупантов произошел в понедельник, 14 августа. Часть раненых захватчиков разместили в поселке Мангуш, часть – в Мариуполе.
"Оккупантов разместили в городской больнице №2 (МКР-17). Из них 13 уже умерли. В Мангуше больница забита, относительно умерших то известно о 5 оккупантах", – говорится в сообщении.
Отмечается, что захватчики всю ночь разбирали завалы и вывозили раненых, вытаскивали тела и уничтоженную технику.
"По количеству автобусов и грузовиков, маркированных "300", количество пораженных большое. Кроме того, сожжена военная техника. О ранении гражданских информации нет", – рассказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко.
Напомним, под Мариуполем был прилет по базе военных РФ. Произошло попадание по базе "Хвиля" в Юрьевке Донецкой области недалеко от Мариуполя, где размещались российские оккупанты. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко отметил, что россияне сначала хотели замолчать это событие, но в конце концов всё же сообщили о "прилете".
Взрывы на оккупированных территориях
Напомним, 12 августа Крымский мост был весь в дыму и были слышны взрывы. Движение автотранспорта по Крымскому мосту российские оккупанты временно перекрыли. После этого к мосту помчались катера береговой охраны. Оккупанты сообщали, якобы они уничтожили несколько ракет, которые летели в сторону моста.
Также сообщалось, что в ночь на 13 августа ВСУ угатили по двум складам БК и скоплению оккупантов в Алешках. Громкие взрывы не прекращались очень долго, ведь после попадания на складах боекомплекта началась детонация.
13 августа в Мариуполе партизаны сожгли базу оккупантов. В результате поджога базы российских захватчиков среди оккупантов были потерпевшие, также была уничтожена вражеская техника.
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