"Казармы уже нет": в Мариуполе партизаны сожгли базу оккупантов

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области партизаны ликвидировали базу российских захватчиков.
База была сожжена. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.
"В Мариуполе сопротивление ликвидировало базу оккупантов путем поджога. Прекрасное завершение недели", – отметил Андрющенко.
В Telegram-канале "Маріуполь.Спротив" сообщается, что в результате поджога базы российских захватчиков среди оккупантов есть потерпевшие, также была уничтожена вражеская техника.
"Если бы так быстро тушили дома как базы. Десяток в госпиталь минимум. Три машины навсегда. Казармы уже нет. Файно...", – говорится в сообщении.
Взрывы на оккупированных территориях
Как сообщал Главред, ночью 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы и упал пролет. "Глава" оккупированного РФ Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту остановлено движение – произошло ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края.
Напомним, 12 августа Крымский мост был весь в дыму и были слышны взрывы. Движение автотранспорта по Крымскому мосту российские оккупанты временно перекрыли. После этого к мосту помчались катера береговой охраны. Оккупанты сообщали, якобы они уничтожили несколько ракет, которые летели в сторону моста.
Также сообщалось, что ВСУ ударили по двум складам БК и скоплению оккупантов в Алешках. Громкие взрывы не прекращались очень долго, ведь после попадания на складах боекомплекта началась детонация.
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