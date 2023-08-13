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"Казармы уже нет": в Мариуполе партизаны сожгли базу оккупантов

Алёна Воронина
13 августа 2023, 16:02 обновлено 13 августа, 16:04
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В результате ликвидации базы захватчиков есть потерпевшие и была уничтожена вражеская техника.
Партизаны уничтожили базу оккупантов в Мариуполе
В Мариуполе партизаны сожгли базу оккупантов/ коллаж: Главред, фото: Telegram Андрющенко, "Маріуполь.Спротив"

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области партизаны ликвидировали базу российских захватчиков.

База была сожжена. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

"В Мариуполе сопротивление ликвидировало базу оккупантов путем поджога. Прекрасное завершение недели", – отметил Андрющенко.

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В Telegram-канале "Маріуполь.Спротив" сообщается, что в результате поджога базы российских захватчиков среди оккупантов есть потерпевшие, также была уничтожена вражеская техника.

"Если бы так быстро тушили дома как базы. Десяток в госпиталь минимум. Три машины навсегда. Казармы уже нет. Файно...", – говорится в сообщении.

В Мариуполе партизаны сожгли базу оккупантов
В Мариуполе партизаны сожгли базу оккупантов/ Telegram Андрющенко
В Мариуполе партизаны сожгли базу оккупантов
В Мариуполе партизаны сожгли базу оккупантов/ Telegram Андрющенко
В Мариуполе партизаны сожгли базу оккупантов
В Мариуполе партизаны сожгли базу оккупантов/ Telegram "Маріуполь.Спротив"
В Мариуполе партизаны сожгли базу оккупантов
В Мариуполе партизаны сожгли базу оккупантов/ Telegram "Маріуполь.Спротив"

Взрывы на оккупированных территориях

Как сообщал Главред, ночью 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы и упал пролет. "Глава" оккупированного РФ Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту остановлено движение – произошло ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края.

Напомним, 12 августа Крымский мост был весь в дыму и были слышны взрывы. Движение автотранспорта по Крымскому мосту российские оккупанты временно перекрыли. После этого к мосту помчались катера береговой охраны. Оккупанты сообщали, якобы они уничтожили несколько ракет, которые летели в сторону моста.

Также сообщалось, что ВСУ ударили по двум складам БК и скоплению оккупантов в Алешках. Громкие взрывы не прекращались очень долго, ведь после попадания на складах боекомплекта началась детонация.

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