Военные подняли флаг Украины в двух селах вблизи границы с РФ

Эти населенные пункты находятся на границе с РФ в так называемой "серой зоне".

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Украинские бойцы подняли украинский флаг на Харьковщине / коллаж: Главред, скриншот: видео Facebook

Бойцы "Сталевого Кордону" подняли украинский флаг в населенных пунктах Строевка и Тополя, что в Харьковской области вблизи границы страны-агрессора России.

Как сообщила Государственная пограничная служба Украины в Facebook, что населенные пункты находятся на границе с РФ в так называемой "серой зоне".

"После деоккупации Харьковской области на эту территорию никто не заходил из-за заминирования, но сейчас пограничники проложили безопасный путь и подняли Государственный Флаг Украины", - отметили в ГПСУ. видео дня

Военные подняли флагом Украины в селах Харьковской области / скриншот: Главред

Смотрите видео о том, как в Харьковской области военные подняли флаг Украины:

Напомним, что армия Украины освободила Урожайное Донецкой области. Силы обороны Украины несколько дней вели бои за населенный пункт урожайное на Бердянском направлении, где воины продолжают вести наступательные действия.

За неделю ВСУ освободили 3 кв. км на Бахмутском направлении. восток Украины остается эпицентром боевых действий, там враг пытается двигаться полномасштабным наступлением, идут тяжелые бои.

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