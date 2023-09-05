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Крым может быть освобожден мирным путем: эксперт рассказал подробности

Ангелина Подвысоцкая
5 сентября 2023, 23:57 обновлено 5 сентября, 23:59
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Вернуть Крым мирно не получится, пока жив российский диктатор Владимир Путин.
Крым, ВСУ
Крым может быть освобожден мирным путем лишь в одном случае / Коллаж: Главред, фото: twitter.com/Krymsky_bridge, 36 отдельная бригада морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского

Крым может быть освобожден мирно. Но такое возможно лишь в одном случае. Об этом во время чата на Главреде рассказал журналист и публицист Александр Сотник.

Он убежден, что подобное может произойти лишь в случае смерти Путина.

"Крым может вернуться невоенным путем только в одном случае – должна быть политическая воля. Если Путин умрёт или его убьют, новая власть может сказать, что останавливает войну, российские войска уходят из Крыма и с Донбасса, что это была авантюра. Ради сохранения системы могут пойти на это. И только в таком случае вопрос Крыма разрулят мирно", - сказал Сотник.

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В то же время эксперт убежден, что Крым вернется в Украину все же только военным путем.

Освобождение Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский назвал способ освободить Крым без боев. По мнению украинского гаранта, разоружение российских оккупантов на полуострове можно будет провести политическим путем.

ВСУ до конца года выйдут к Крыму, считает военный эксперт Олег Жданов. Как полагает аналитик, уже в рамках текущего контрнаступления украинские войска смогут выйти к Азовскому побережью, после чего нужно будет заходить на Крымский полуостров.

ГУР высадил десант в Крыму и провел успешную боевую операцию на мысе Тарханкут. Военная разведка осуществила свои маневры на День Независимости Украины – 24 августа. Бойцам удалось выполнить все поставленные задачи.

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