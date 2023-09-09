"Вторая армия мира" сгорела: эксперт назвал последнюю надежду диктатора Путина

РФ не может выиграть войну в Украине, говорит Юрий Богданов.

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Юрий Богданов оценил потенциал РФ в войне / Коллаж: Главред, Фото: 14 отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого, Скриншот

Пока диктатор Владимир Путин находится у власти, добровольно войну он не завершит, заявил публицист, специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов.

"То есть для него это, фактически, одна из двух тех "скреп", на которых держится его режим, потому что если он признает свое поражение в Украине, то и у его окружения, и у любого в России будет единственный вопрос - а зачем ты начинал?", - сказал он в интервью Главреду.

Эксперт уверен, что еще одной любимой "скрепой" Путина является эксплуатация темы итогов Второй мировой войны.

"Потому что за 20 век в России, у Российской империи и Советского Союза было два действительно выдающихся достижения – победа во Второй мировой войне вместе с союзниками и полеты в космос. Из-за того, что сейчас гордиться полетами в космос довольно комично на фоне "Луна-25" и других провальных проектов Роскосмоса, приходится доставать самую главную "скрепу", - пояснил он.

Собеседник считает, что нарратив Путина в стиле "Можем повторить" является одним из важных краеугольных камней построения его режима.

"Потому что на фоне того, что происходит с войной, которая не выигрывается, и в условиях, когда он уже имел мятеж внутри собственной страны и ему пришлось, в конце концов, убить своего бывшего приспешника, ему надо искать примеры в прошлом, как русские героически побеждали", - считает он.

Публицист уверен, что у Путина остается последняя "скрепа" - 9 мая, к которой он будет возвращаться неоднократно.

"Вторая армия мира" сгорела, это – миф. то есть российская армия до сих пор сильна и до сих пор представляет опасность для Украины, но истории о "второй армии мира" уже воспринимают скорее как забавные", - добавил Богданов.

Смотрите видео - интервью Юрия Богданова Главреду:

Ранее Александр Сотник рассказал, что война в Украине закончится внезапно. Общаясь с читателями, он рассказал, как надолго затянется эта война, есть ли шансы, что она завершится хотя бы в 2024 году.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Вооруженные силы будут иметь F-16 для применения на фронте уже весной 2024 года. Уже есть разрешение на обучение и есть страны, которые вызвались обучать пилотов.

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