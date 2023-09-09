'Сядут за стол переговоров': Сотник рассказал, что война в Украине закончится внезапно

Путин надеется на то, что следующим президентом США станет Трамп, и тогда Украине обрежут всю помощь, считает эксперт.

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Сотник спрогнозировал, когда закончится война в Украине / коллаж: Главред, фото: 17 ОТБр, скриншот: Youtube

На сайте Главред состоялся чат с журналистом, писателем и публицистом, главным редактором канала Sotnik-TV Александром Сотником. Общаясь с читателями, он рассказал, как надолго затянется эта война, есть ли шансы, что она завершится хотя бы в 2024 году.

"К большому сожалению, я очень промахнулся, когда говорил, что к концу 2023 года все это закончится, но еще есть время, чтобы это произошло. Потому что диктатор внезапно смертен, и, когда его не станет, все закончится внезапно, и за стол переговоров все-таки сядут", - отметил Сотник.

Эксперт считает, что Путин будет затягивать и изматывать войну в Украине. Он будет надеяться на то, что следующим президентом США станет Трамп, и тогда Украине обрежут всю помощь.

"Путин - это война, он гарант продолжения войны. Будем надеяться, что с ним разберется его окружение, и его жизнь и будущее системы окажутся несовместимы", - добавил Сотник.

Смотрите видео чата на Главреде с Александром Сотником:

Напомним, что у Зеленского анонсировали новые удары дронов по критической инфраструктуре РФ. Если Россия будет наносить удары по критическим объектам в Украине, то соответственно критические объекты в самой РФ также могут пострадать.

Китай изменил позицию относительно войны в Украине, но все равно хочет компромисса с РФ. Власти Китайской Народной Республики накануне саммита G20 в Индии изменили свою позицию по поводу войны в Украине, пишут СМИ.

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