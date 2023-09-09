УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Сядут за стол переговоров": Сотник рассказал, что война в Украине закончится внезапно

Юлия Куришко
9 сентября 2023, 02:40
6
Путин надеется на то, что следующим президентом США станет Трамп, и тогда Украине обрежут всю помощь, считает эксперт.
'Сядут за стол переговоров': Сотник рассказал, что война в Украине закончится внезапно
Сотник спрогнозировал, когда закончится война в Украине / коллаж: Главред, фото: 17 ОТБр, скриншот: Youtube

На сайте Главред состоялся чат с журналистом, писателем и публицистом, главным редактором канала Sotnik-TV Александром Сотником. Общаясь с читателями, он рассказал, как надолго затянется эта война, есть ли шансы, что она завершится хотя бы в 2024 году.

"К большому сожалению, я очень промахнулся, когда говорил, что к концу 2023 года все это закончится, но еще есть время, чтобы это произошло. Потому что диктатор внезапно смертен, и, когда его не станет, все закончится внезапно, и за стол переговоров все-таки сядут", - отметил Сотник.

Эксперт считает, что Путин будет затягивать и изматывать войну в Украине. Он будет надеяться на то, что следующим президентом США станет Трамп, и тогда Украине обрежут всю помощь.

"Путин - это война, он гарант продолжения войны. Будем надеяться, что с ним разберется его окружение, и его жизнь и будущее системы окажутся несовместимы", - добавил Сотник.

Смотрите видео чата на Главреде с Александром Сотником:

Напомним, что у Зеленского анонсировали новые удары дронов по критической инфраструктуре РФ. Если Россия будет наносить удары по критическим объектам в Украине, то соответственно критические объекты в самой РФ также могут пострадать.

Китай изменил позицию относительно войны в Украине, но все равно хочет компромисса с РФ. Власти Китайской Народной Республики накануне саммита G20 в Индии изменили свою позицию по поводу войны в Украине, пишут СМИ.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине Александр Сотник
Реклама

Главное за день

В Украине ударит -3: на днях страну накроют заморозки

В Украине ударит -3: на днях страну накроют заморозки

22:39 Синоптик
Зеленский не против проведения выборов в 2024 году

Зеленский не против проведения выборов в 2024 году

22:36 Украина
Оккупанты будут в панике: эксперт назвал 100-процентные сценарии освобождения Крыма

Оккупанты будут в панике: эксперт назвал 100-процентные сценарии освобождения Крыма

21:46 Украина
Все главные новости

Последние новости

02:40

"Сядут за стол переговоров": Сотник рассказал, что война в Украине закончится внезапно

02:05

Можно ли кушать каждый день сало: неожиданный ответ просто убьет наповал

08 сентября, пятница
23:54

Стало известно очень необычное имя сына Рианны

23:46

"Решение принято": в правительстве заявили, что Украина вступит в НАТО раньше, чем в ЕС

23:34

Сумская рассказала о личной жизни младшей дочки

Запад будет спасать Россию, поскольку боится ее развала - Юрий БогдановЗапад будет спасать Россию, поскольку боится ее развала - Юрий Богданов
23:00

Точная копия: дочь Заворотнюк поделилась фото, где её не отличить от мамы

22:39

В Украине ударит -3: на днях страну накроют заморозки

22:36

Зеленский не против проведения выборов в 2024 году

22:31

"Ему постоянно снится Зеленский": Подоляк рассказал, как Путин теряет здравый смысл

Реклама
21:46

Оккупанты будут в панике: эксперт назвал 100-процентные сценарии освобождения Крыма

21:19

"Дніпро" – он или оно: Авраменко дал неожиданный ответ

20:46

Девушка заморозила кефир и показала, во что он превратился после разморозки

19:54

Героически погиб в боях за Гостомель: в Киеве попрощались с отважным спасателем

19:38

Первые 10 танков Leopard 1 от Дании прибыли в Украину

19:27

Осенняя свежесть не отпускает: в каких регионах будет холоднее всего

18:55

В ВСУ сообщили, что РФ вероятно запустила по Кривому Рогу ракету "Искандер"

18:49

Почему началась войнамнение

18:36

У Зеленского жестко раскритиковали ООН за поддержку путинского режима

18:16

"Решили продолжать войну": в ООН выдали циничное заявление об Украине

17:56

РФ разместила еще одну станцию для запуска дронов в Крыму: выискивают новую тактику

Реклама
16:59

На Украину обрушился затяжной геомагнитный шторм: когда закончится буря

16:55

Эксперт раскрыл, какими ракетами РФ может атаковать Украину: уничтожит ли их ПВО

16:46

Что нужно делать осенью с садом: простые действия сберегут его на следующий год

16:26

Попробуй и ты: гениальный трюк с полотенцем, который сохранит прохладу в жару

16:21

"У меня был выбор": "Миссис мира" из Херсона рассказала, почему держала за руки россиянку

16:14

Оставался на ночь: Пугачёва "сосватала" Галкина своей близкой подруге

16:08

Они готовы на все ради любви: 3 знака зодиака, которые сделают для вас всё

16:06

"Пригожин – герой зоны": Сотник пояснил, почему экс-главарь "вагнеров" обречен стать легендой в РФВидео

15:58

Высшие силы обязательно услышат: сильнейшие молитвы на исполнение заветных желаний

15:38

Как и когда прогревать машину: эти простые способы изумят даже матерых водителей

15:27

Женщина из Мариуполя поделилась невероятно простым рецептом арбузного меда - бекмесом

15:17

"Хотят отменить все санкции": ООН ведет тайные переговоры с РФ - Bild

15:17

Что сделать 10 сентября, чтобы привлечь богатство: приметы и запреты дня

15:13

Оккупантов РФ выбивают под Бахмутом: командир штурмовиков ВСУ раскрыл детали

14:51

Проверьте, умнее ли вы 8-летнего ребенка, ответив на эти элементарные вопросы

14:46

Сотник раскрыл, сможет ли Путин ликвидировать тех, кто стоял за ПригожинымВидео

14:35

Сильно вредят здоровью: врач сказал, для чего на самом деле нужны ватные палочки

14:15

"Путин сдулся, он убил Пригожина": Зеленский сделал громкое заявление

13:38

Модель безопасности для Украины: какой самый лучший вариант?мнение

13:25

"Путин будет зачищать всех": журналист назвал новых кандидатов на устранение в РФВидео

Реклама
13:21

Китаянка-путинистка спела "Катюшу" в разбомбленном театре в Мариуполе: в МИД Украины разъярились

12:54

Найди панду за 7 секунд: 45-летняя головоломка, которая заставит тебя попотеть

12:41

Перелет боевого Ми-8 в Украину: Буданов намекнул на новую вербовку пилотов РФ

12:37

Как можно поставить свекровь на место: психолог Холоденко дала дельный совет

12:27

Мобилизация женщин: представитель Зеленского в Раде пояснил, будут ли выпускать за границу вставших на учет дам

11:51

Гороскоп на завтра 8 сентября 2023: Близнецам – забота, Девам - поддержка

11:46

Не будут сжимать и натирать: секреты выбора удобных женских трусов

11:44

Пропадает он: у путинистки Успенской прямо во время концерта исчез голосВидео

11:43

У Зеленского анонсировали новые удары дронов по критической инфраструктуре РФ

11:34

Украина всегда будет представлять опасность: Охлобыстин неосознанно "слил" страхи параноика Путина

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Мода и красота
Окрашивание волосМодные ошибкиКрасивый маникюрМода 2023Женские стрижки
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять