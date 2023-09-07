Китай поменял позицию насчет войны в Украине, но все равно хочет компромисса с РФ - Bloomberg

Китай накануне саммита "Большой двадцатки" (G20) в Индии изменил свою позицию по поводу войны в Украине. Об этом со ссылкой на неназванного французского чиновника пишет западное новостное агентство Bloomberg.
Согласно информации источника, Пекин нашел "мягкий подход" к Украине ‒ но все еще настаивает, на то, что со страной-агрессором Россией нужно найти компромисс.
По его словам, китайские официальные лица, которые работают над финальным официальным заявлением саммита G20, "заняли более мягкий подход к Украине по сравнению с прошлым годом".
Все страны, которые входят в G20, говорит французский чиновник, согласились на общие формулировки о войне в Украине.
Отдельно журналисты Bloomberg напоминают, что Индия, которая принимает саммит 2023 года, также отказывается осудить вторжение РФ в Украину.
Отношения Китая и РФ во время полномасштабной войны в Украине
Ранее издание Politico на основе анализа таможенных данных сообщало, что Китай тайно поставляет России оружие, дроны и бронежилеты. Китай за последний год активно наращивал торговлю товарами двойного назначения с Россией, помогая Москве, среди прочего, импортировать подсанкционные западные технологии.
При этом аналитики американского Института изучения войны (ISW) сообщили, что между Пекином и Москвой растут разногласия из-за войны в Украине. На саммите в Саудовской Аравии "стало очевидным несогласие Китая с Россией по урегулированию, направленному на прекращение войны в Украине".
В то же время политический и экономический эксперт Тарас Загородний высказал мнение, как Китай может начать войну с Россией за территории. Он отметил, что Россия наполняется китайцами. Китайцы не будут открыто вступать в войну. Они будут действовать иначе, считает Загородний.
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