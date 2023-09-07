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Китай поменял позицию насчет войны в Украине, но все равно хочет компромисса с РФ - Bloomberg

Дмитрий Видоменко
7 сентября 2023, 11:21 обновлено 7 сентября, 11:27
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Власти Китайской Народной Республики в самый канун саммита G20 в Индии изменило свою позицию по поводу войны в Украине, пишут СМИ.
Китай, Россия, Украина
Пекин нашел "мягкий подход" к Украине - Bloomberg / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и УНИАН

Китай накануне саммита "Большой двадцатки" (G20) в Индии изменил свою позицию по поводу войны в Украине. Об этом со ссылкой на неназванного французского чиновника пишет западное новостное агентство Bloomberg.

Согласно информации источника, Пекин нашел "мягкий подход" к Украине ‒ но все еще настаивает, на то, что со страной-агрессором Россией нужно найти компромисс.

По его словам, китайские официальные лица, которые работают над финальным официальным заявлением саммита G20, "заняли более мягкий подход к Украине по сравнению с прошлым годом".

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Все страны, которые входят в G20, говорит французский чиновник, согласились на общие формулировки о войне в Украине.

Отдельно журналисты Bloomberg напоминают, что Индия, которая принимает саммит 2023 года, также отказывается осудить вторжение РФ в Украину.

Отношения Китая и РФ во время полномасштабной войны в Украине

Ранее издание Politico на основе анализа таможенных данных сообщало, что Китай тайно поставляет России оружие, дроны и бронежилеты. Китай за последний год активно наращивал торговлю товарами двойного назначения с Россией, помогая Москве, среди прочего, импортировать подсанкционные западные технологии.

При этом аналитики американского Института изучения войны (ISW) сообщили, что между Пекином и Москвой растут разногласия из-за войны в Украине. На саммите в Саудовской Аравии "стало очевидным несогласие Китая с Россией по урегулированию, направленному на прекращение войны в Украине".

В то же время политический и экономический эксперт Тарас Загородний высказал мнение, как Китай может начать войну с Россией за территории. Он отметил, что Россия наполняется китайцами. Китайцы не будут открыто вступать в войну. Они будут действовать иначе, считает Загородний.

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КНР Большая двадцатка война России и Украины
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