УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Россия наполняется китайцами": эксперт рассказал, как Китай может начать войну

Юлия Куришко
26 июля 2023, 13:59 обновлено 26 июля, 14:07
33
Китайцы не будут открыто вступать в войну. Они будут действовать иначе, считает Тарас Загородний.
'Россия наполняется китайцами': эксперт рассказал, как Китай может начать войну
Загородний рассказал, может ли между Россией и Китаем возникнуть вооруженный конфликт за территории / коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот: видео

На сайте Главред состоялся чат с политическим и экономическим экспертом Тарасом Загородним. Общаясь с читателями, он рассказал, может ли между Россией и Китаем может возникнуть вооруженный конфликт за территории.

"Китайцы не такие большие идиоты, чтобы открыто вступать в войну. Они будут действовать иначе. Например, легализуется тот миллион китайцев, которые уже работают в России. Китай постоянно проводит экспансию на территории России. Он активно способствует бракам россиянок и китайцев. В целом россиянки довольны, потому что китайцы не пьют так, как русские, у них есть неустойчивость к алкоголю. Работают, деньги приносят домой, рождаются дети, нет ограничений "одна семья - двое детей", - уточнил Загородний.

Он добавил, что таким образом, уже через поколение в России появятся китайцы с российскими паспортами. Китайцев уже не известно сколько на Приморье. поэтому там могут быть нюансы.

видео дня

"Не факт, что возникнет прямая угроза для России со стороны Китая, но могут быть варианты, которые не очень понравятся россиянам. Поэтому Москва со страхом смотрит на Китай. Китай тоже понимает, что Россия - страна западной культуры, которая может качнуться в сторону поддержки США и Европы, что, конечно, не очень понравится китайцам", - пояснил эксперт.

Связи Китая и России

Напомним, что Пономарев объяснил ситуацию, почему Китай не возьмет Дальний Восток и Сибирь. Особая политика экспансии Китая-одна из причин, почему Соединенные Штаты не заинтересованы в распаде России, считает российский оппозиционер Илья Пономарев.

Во Франции заявили, что Китай поставляет "значительные военные мощности" России. Пекин передает Москве как технологии двойного назначения, так и нелетальную помощь, такую как шлемы и бронежилеты.

Китай хочет вместе с Москвой "урегулировать" войну в Украине. В Китае сделали новое заявление по поводу своего вероятного участия в урегулировании войны, устроенной российскими оккупантами в Украине.

Больше интересных новостей:

война в Украине Тарас Загородний новости Китая
Реклама

Главное за день

Украина усилила ПВО, системы отправят туда, где они очень нужны – Зеленский

Украина усилила ПВО, системы отправят туда, где они очень нужны – Зеленский

13:25 Политика
"Терпеть не буду": Зеленский сделал резкое заявление о коррупционных скандалах

"Терпеть не буду": Зеленский сделал резкое заявление о коррупционных скандалах

12:38 Украина
В Крыму - взрывы и пуски ракет, оккупанты подняли в небо авиацию: что происходит

В Крыму - взрывы и пуски ракет, оккупанты подняли в небо авиацию: что происходит

11:56 Украина
Все главные новости

Последние новости

14:09

Денис Казанский. Прощай, шахтерский Донбасс! Видеоблоги

13:59

"Россия наполняется китайцами": эксперт рассказал, как Китай может начать войну

13:39

Боец ВСУ Карась – о Пригожине: дождется смуты в Россию и вернется в МосквуВидео

13:25

Украина усилила ПВО, системы отправят туда, где они очень нужны – Зеленский

13:23

СМИ: российский олигарх Абрамович закрутил роман с украинской моделью

Украина до конца года отобьет Мелитополь и левобережную Херсонщину - КарасьУкраина до конца года отобьет Мелитополь и левобережную Херсонщину - Карась
13:19

В Украине разработали мощный морской дрон MAGURA V5: на что он способен

13:07

"Исключительно месть": Карась рассказал, почему Россия яростно обстреливает ОдессуВидео

13:02

О "контрнаступлении": что на самом деле происходит?мнение

12:50

Замысловатая головоломка с Будановым: найдите 5 отличий на фото за 1 минуту

Реклама
12:38

"Терпеть не буду": Зеленский сделал резкое заявление о коррупционных скандалах

12:33

Пивоваров поссорился со зрителем во время концертаВидео

12:09

Владимир Дантес показал Дашу Кацурину в купальнике и заплакал

11:56

В Крыму - взрывы и пуски ракет, оккупанты подняли в небо авиацию: что происходитВидео

11:54

В Украине вырастут цены на бензин: сколько за литр и когда будет подорожание

11:29

Кабаева закрутила новый роман: в Сети узнали о реакции Путина

11:25

Бедняков впервые показал своего 9-ти месячного сына

11:18

Женщина смешала 3 ингредиента и навсегда забыла о жирных пятнахВидео

11:17

РФ вывела в Черное море корвет для блокады судов: в ВСУ сделали важное заявление

10:53

Взрывы в Крыму: в РФ пожаловались на удар Storm Shadow по рембатальону оккупантов

10:46

ВСУ получили 190 авто при содействии Favbet Foundation и компании Favbet

Реклама
10:46

Африка "обула" Путина: лидеры большинства стран не поедут на саммит в Россию

10:35

Здоровье дороже: почему надо всегда закрывать крышку унитаза

10:31

Ирина Шейк потеряла 11 миллионов подписчиков за сутки: что случилось

10:15

Загадка "с изюминкой": лишь единицы заметят ошибку на картинке

10:10

ВСУ добились успеха на южном фронте: в Генштабе раскрыли подробности

09:48

Украине планируют дать F-16 к концу года, но пилотов пока не обучают – Politico

09:44

Сколько раз можно надевать бюстгальтеры перед стиркой: ответ вас удивит

09:27

Рада в ближайшие дни продлит военное положение и мобилизацию в Украине – нардеп

09:08

Потеря не Крыма, а Бахмута станет концом режима Путина – ЗагороднийВидео

08:59

Когда Пасха, Троица и поминальные дни в 2024 году - важные даты

08:58

Каждый медик - мишень: в The Kyiv Post рассказали о подлой тактике оккупантов

08:19

ВСУ продвинулись вперед: в ISW объяснили новую тактику контрнаступления

08:08

Навсегда будет 22: в боях на Донбассе погиб командир противотанкового отделения

07:33

Запад боится, лишь одна страна заинтересована в распаде России - ЗагороднийВидео

06:33

РФ атаковала Харьковскую область дронами, на местах "прилетов" начался пожар

06:11

Угроза применения ядерного оружия возросламнение

04:05

90-летняя звезда Playboy посоревновалась в красоте с Наоми Кэмпбелл

04:05

Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 26 июля

03:40

Эксперт пояснил, стоит ли надеяться Украине на вильнюсские гарантии от НАТО

03:35

"Слабые им не нужны": эксперт назвал единственный фактор для ускоренного вступления в НАТОВидео

Реклама
03:00

СМИ узнали, как в России работает завод по производству "Шахедов"

02:57

Как правильно собирать и хранить семена петунии

02:10

Западные страны готовы хоть сегодня заморозить войну в Украине - Загородний

01:30

Запад не знает, что делать с РФ: эксперт сказал, когда Украину примут в НАТОВидео

00:09

Военкомы и чиновники наглеют в тылу, будут новые громкие дела - Зеленский

25 июля, вторник
23:38

Украина зависима от Запада, нас будут принуждать к переговорам - ЗагороднийВидео

22:49

Одежда треснула во время танца: муж Бритни Спирс показал, как дурачится с ней

22:43

"Продолжает убегать в испуге": тренер Усика разругал Фьюри

22:42

Загадки наступления ВСУ терзают Кремльмнение

22:24

Путина ждут "сюрпризы", в его режиме уже появились трещины - Загородний

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки
Комнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаСтирка
Персоны
Владимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять