'Россия наполняется китайцами': эксперт рассказал, как Китай может начать войну

Китайцы не будут открыто вступать в войну. Они будут действовать иначе, считает Тарас Загородний.

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Загородний рассказал, может ли между Россией и Китаем возникнуть вооруженный конфликт за территории / коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот: видео

На сайте Главред состоялся чат с политическим и экономическим экспертом Тарасом Загородним. Общаясь с читателями, он рассказал, может ли между Россией и Китаем может возникнуть вооруженный конфликт за территории.

"Китайцы не такие большие идиоты, чтобы открыто вступать в войну. Они будут действовать иначе. Например, легализуется тот миллион китайцев, которые уже работают в России. Китай постоянно проводит экспансию на территории России. Он активно способствует бракам россиянок и китайцев. В целом россиянки довольны, потому что китайцы не пьют так, как русские, у них есть неустойчивость к алкоголю. Работают, деньги приносят домой, рождаются дети, нет ограничений "одна семья - двое детей", - уточнил Загородний.

Он добавил, что таким образом, уже через поколение в России появятся китайцы с российскими паспортами. Китайцев уже не известно сколько на Приморье. поэтому там могут быть нюансы.

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"Не факт, что возникнет прямая угроза для России со стороны Китая, но могут быть варианты, которые не очень понравятся россиянам. Поэтому Москва со страхом смотрит на Китай. Китай тоже понимает, что Россия - страна западной культуры, которая может качнуться в сторону поддержки США и Европы, что, конечно, не очень понравится китайцам", - пояснил эксперт.

Связи Китая и России

Напомним, что Пономарев объяснил ситуацию, почему Китай не возьмет Дальний Восток и Сибирь. Особая политика экспансии Китая-одна из причин, почему Соединенные Штаты не заинтересованы в распаде России, считает российский оппозиционер Илья Пономарев.

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