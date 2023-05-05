Китай подыграл РФ: хочет вместе с Москвой "урегулировать" войну в Украине

В Китае сделали новое заявление по поводу своего вероятного участия в урегулировании войны, устроенной российскими оккупантами в Украине.
Пекин намерен продвигать мирные переговоры для "урегулирования" войны в Украине в координацией с Россией. Такое заявление сделал министр иностранных дел Китая Цинь Ган, сообщает пресс-служба китайского МИДа.
"Китай будет настойчиво продвигать мирные переговоры и готов поддерживать связь и координацию с Россией, чтобы внести ощутимый вклад в политическое урегулирование кризиса", — заявил глава МИД Китая.
Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал заявление посла Китая во Франции по поводу сомнений в суверенитете бывших советских республик, а также статуса Крыма.
В ОП удивлены заявлением посла КНР во Франции, ведь Пекин щепетильно относится к своей истории. Об этом представитель Офиса президента написал в Twitter.
Во Франции заявили, что ошеломлены словами посла Китая Лу Шайе, который поставил под сомнение принадлежность оккупированного Крыма Украине.
Депутат от правящей партии "Возрождение" и председатель парламентской группы дружбы "Франция-Украина" Бенжамен Аддад в своем микроблоге в Twitter опубликовал заявление французского МИД, в котором говорится о том, что внешнеполитическое ведомства встревожено риторикой Шайе, усомнившегося в принадлежности Крыма Украине и суверенитете постсоветских государств в целом.
Больше новостей: