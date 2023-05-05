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Китай подыграл РФ: хочет вместе с Москвой "урегулировать" войну в Украине

Алексей Тесля
5 мая 2023, 08:22 обновлено 5 мая, 08:28
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Китай хочет поддерживать связь и координацию с Россией, заявил Цинь Ган.
Китай, война Украина
В Китае сделали новое заявление насчет войны в Украине / Коллаж ua.depositphotos.com, 10 ОГШБр

В Китае сделали новое заявление по поводу своего вероятного участия в урегулировании войны, устроенной российскими оккупантами в Украине.

Пекин намерен продвигать мирные переговоры для "урегулирования" войны в Украине в координацией с Россией. Такое заявление сделал министр иностранных дел Китая Цинь Ган, сообщает пресс-служба китайского МИДа.

"Китай будет настойчиво продвигать мирные переговоры и готов поддерживать связь и координацию с Россией, чтобы внести ощутимый вклад в политическое урегулирование кризиса", — заявил глава МИД Китая.

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Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал заявление посла Китая во Франции по поводу сомнений в суверенитете бывших советских республик, а также статуса Крыма.

В ОП удивлены заявлением посла КНР во Франции, ведь Пекин щепетильно относится к своей истории. Об этом представитель Офиса президента написал в Twitter.

Во Франции заявили, что ошеломлены словами посла Китая Лу Шайе, который поставил под сомнение принадлежность оккупированного Крыма Украине.

Депутат от правящей партии "Возрождение" и председатель парламентской группы дружбы "Франция-Украина" Бенжамен Аддад в своем микроблоге в Twitter опубликовал заявление французского МИД, в котором говорится о том, что внешнеполитическое ведомства встревожено риторикой Шайе, усомнившегося в принадлежности Крыма Украине и суверенитете постсоветских государств в целом.

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