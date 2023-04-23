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Скандал с заявлением посла КНР о Крыме: Франция потребовала от Пекина объяснений

Андрей Ганчук
23 апреля 2023, 15:32 обновлено 23 апреля, 15:46
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Китай признал территориальную целостность и суверенитет Украины в границах 1991 года вместе с Крымом, напомнили официальному Пекину во Франции.
Китай, Франция
В Париже надеются, что слова посла Лу Шайе не связаны с официальной позицией Китая / ua.depositphotos.com

Франция ошеломлена заявлением посла Китая Лу Шайе, который поставил под сомнение принадлежность оккупированного Крыма Украине. Теперь Пекин, который признал территориальную целостность и суверенитет украинского государства в границах 1991 года вместе с Крымским полуостровом, должен объяснить - Лу Шайе озвучил личную позицию или это точка зрения китайского государства.

Депутат от правящей партии "Возрождение" и председатель парламентской группы дружбы "Франция-Украина" Бенжамен Аддад в своем микроблоге в Twitter опубликовал заявление французского МИД, в котором говорится о том, что внешнеполитическое ведомства встревожено риторикой Шайе, усомнившегося в принадлежности Крыма Украине и суверенитете постсоветских государств в целом.

В МИД Франции призывают Китай определиться: слова Шайе – личная точка зрения посла или это позиция официального Пекина.

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"С тревогой мы узнали о замечаниях китайского посла во Франции относительно границ страны, которые стали независимыми после развала Советского Союза в 1991 году. Китай должен сказать, отражают ли эти замечания его позицию. Мы надеемся, что это не так", - указано в заявлении.

Французские дипломаты выразили солидарность с бывшими странами Советского Союза, которые после десятилетий угнетений обрели независимость и напомнили, что Китай еще в 1991 году признал статус Украины как независимого государства вместе с Крымом.

"Что касается конкретно Украины, она была международно признана в пределах границ, включающих Крым, в 1991 году после распада СССР всем международным сообществом, включая Китай, как новое государство-член Организации Объединенных Наций", - подчеркнули в Париже.

Скандальное заявление посла КНР во Франции о Крыме

Посол Китая во Франции Лу Шайе ранее в интервью французскому каналу LCI заявил, что государства, которые в прошлом входили в СССР, дескать, "не имеют эффективного статуса в международном плане, поскольку нет международного соглашения, которое материализовывало бы их статус суверенных стран".

В ответ на вопрос о принадлежности Крыма он заявил, что "это зависит от того, как вы воспринимаете проблему". Он назвал Крымский полуостров якобы "российским изначально", но подробно не уточнил свой ответ.

Посол Украины во Франции Вадим Омельченко предположил, что у Лу Шайе либо проблемы с географией, либо его заявление не соответствует официальной позиции Пекина "относительно усилий по восстановлению мира в Украине на основе международного права и целей и принципов Устава ООН".

"В следующий раз хорошо было бы расширить его вопросом "Кому принадлежит Владивосток?". Здесь нет места двусмысленности. Крым – это Украина", - подчеркнул Омельченко.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк назвал трактовку Лу Шайе "истории Крыма" абсурдной. Чиновник призвал китайского дипломата "не пересказывать пропаганду российских аутсайдеров".

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