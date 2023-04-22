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Посол Украины жестко ответил дипломату из Китая насчет статуса Крыма

Алексей Тесля
22 апреля 2023, 17:01 обновлено 22 апреля, 17:12
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Крым – это Украина, напомнил Вадим Омельченко послу КНР во Франции.
Украина, Китай
В Украине ответили на скандальное заявление дипломата из Китая / Коллаж УНИАН, ua.depositphotos.com

Скандальные заявления дипломата из Китая Лу Шайе по поводу статуса захваченного РФ Крыма и Украины в системе международного права прокомментировал посол Украины во Франции Вадим Омельченко.

"Либо есть очевидные проблемы с географией. Либо такие заявления идут вразрез с позицией китайской столицы "относительно усилий по восстановлению мира в Украине на основе международного права и целей и принципов Устава ООН", — подчеркнул украинский дипломат в своем Twitter.

"Тестовый вопрос "Кому принадлежит Крым?", как всегда, является показательным. В следующий раз хорошо было бы расширить его вопросом "Кому принадлежит Владивосток?". Здесь нет места двусмысленности. Крым – это Украина", – написал Омельченко.

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Он добавил, что "советской империи больше не существует, а история движется дальше".

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Вадим Омельченко ответил на заявление Лу Шайепо / @OmelchenkoVadym

Скандальное заявление дипломата из КНР

Ранее посол Китая во Франции Лу Шайе заявил в интервью, что бывшие советские страны "не имеют эффективного статуса в международном праве", поскольку нет международного соглашения, которое бы материализовало их статус суверенной страны.

Также на вопрос, считает ли он Крым принадлежащим Украине, посол сказал, что "это зависит от того, как вы воспринимаете проблему", добавив, что "это не так просто".

Китайский дипломат также сказал, что Крым был "российским изначально", но не уточнил, что имел в виду под началом.

Напомним, бывший премьер-министр Италии, лидер партии "Вперед, Италия" (Forza Italia) Сильвио Берлускони считает, что Европа должна "заставить" Украину принять требования Путина, чтобы прекратить войну.

Политик заявлял, что он готов вместе с экс-канцлером ФРГ Ангелой Меркель стать посредником на переговорах Украины и России. Кроме того, Берлускони сказал, что санкции якобы никак не влияют на РФ и экономическое состояние государства-агрессора.

В конце декабря бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что сейчас не идет речь о ее участии в возможных переговорах о завершении войны в Украине. При этом экс-политик уверена в том, что война обязательно закончится за столом переговоров.

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