УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

У Зеленского ответили послу КНР, опозорившемуся скандальным заявлением насчет Украины

Алексей Тесля
23 апреля 2023, 13:58 обновлено 23 апреля, 14:05
163
Михаил Подоляк призвал Лу Шайе "не пересказывать пропаганду российских аутсайдеров".
Подоляк
Михаил Подоляк прокомментировал заявление китайского дипломата/ Офис президента, ua.depositphotos.com

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал заявление посла Китая во Франции по поводу сомнений в суверенитете бывших советских республик, а также статуса Крыма.

В ОП удивлены заявлением посла КНР во Франции, ведь Пекин щепетильно относится к своей истории. Об этом представитель Офиса президента написал в Twitter.

При этом он напомнил о том, что все постсоветские государства имеют четкий суверенный статус, зафиксированный в международном праве, кроме России, которая обманным путем заняла место в Совбезе ООН.

видео дня

"Странно слышать от представителя страны, которая щепетильно относится к своей тысячелетней истории, абсурдную версию "истории Крыма". Хотите быть большим политическим игроком - не пересказывайте пропаганду российских аутсайдеров", — добавил Подоляк.

screenshot
Михаил Подоляк ответил Лу Шайе / @Podolyak_M

Скандальное заявление дипломата из КНР

Ранее посол Китая во Франции Лу Шайе заявил в интервью, что бывшие советские страны "не имеют эффективного статуса в международном праве", поскольку нет международного соглашения, которое бы материализовало их статус суверенной страны.

Также на вопрос, считает ли он Крым принадлежащим Украине, посол сказал, что "это зависит от того, как вы воспринимаете проблему", добавив, что "это не так просто".

Китайский дипломат также сказал, что Крым был "российским изначально", но не уточнил, что имел в виду под началом.

Напомним, бывший премьер-министр Италии, лидер партии "Вперед, Италия" (Forza Italia) Сильвио Берлускони считает, что Европа должна "заставить" Украину принять требования Путина, чтобы прекратить войну.

Политик заявлял, что он готов вместе с экс-канцлером ФРГ Ангелой Меркель стать посредником на переговорах Украины и России. Кроме того, Берлускони сказал, что санкции якобы никак не влияют на РФ и экономическое состояние государства-агрессора.

В конце декабря бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что сейчас не идет речь о ее участии в возможных переговорах о завершении войны в Украине. При этом экс-политик уверена в том, что война обязательно закончится за столом переговоров.

Другие новости:

Михаил Подоляк новости Украины новости Китая
Реклама

Главное за день

У Зеленского ответили послу КНР, опозорившемуся скандальным заявлением насчет Украины

У Зеленского ответили послу КНР, опозорившемуся скандальным заявлением насчет Украины

13:58 Украина
Россия отложит новую мобилизацию: в разведке Британии объяснили причины

Россия отложит новую мобилизацию: в разведке Британии объяснили причины

13:55 Мир
Для Украины "приоткрыта дверь в НАТО": в Польше резко осудили заявление Писториуса

Для Украины "приоткрыта дверь в НАТО": в Польше резко осудили заявление Писториуса

13:17 Мир
Все главные новости

Последние новости

14:10

Сенполию нужно "напугать": как заставить цвести фиалку

13:58

У Зеленского ответили послу КНР, опозорившемуся скандальным заявлением насчет Украины

13:55

Россия отложит новую мобилизацию: в разведке Британии объяснили причиныВидео

13:23

Известный украинский ведущий совершил каминг-аут

13:17

Для Украины "приоткрыта дверь в НАТО": в Польше резко осудили заявление Писториуса

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

13:00

Как постирать тяжелое одеяло в стиральной машине: 10 главных правил, которые должны знать все

12:57

Гороскоп на завтра 24 апреля 2023: Скорпионам – нервный срыв, Девам – расслабленостьВидео

12:25

Оккупанты могут снова пойти на штурм Угледара - Дмитрашковский

12:23

Контрнаступление ВСУ будет серьезным, у армии России все плохо – Курт ВолкерВидео

Реклама
11:35

В Украине жестко осадили министра обороны Италии, предложившего переговоры с РФ

11:27

В боях с российскими оккупантами погиб украинский воин из Закарпатья Андрей Пида

10:58

Производитель спецформы для ВСУ из Сумской области заявил о противоправной блокировке работы налоговикамиВидео

10:23

"Нужно набраться терпения": в ВСУ сделали заявление по "высадке войск" на левобережье ХерсонщиныВидео

10:18

Удивительная головоломка для особенных: нужно найти лишнюю цифру за 6 секундВидео

10:13

Войска РФ нанесли ракетные удары по Харькову: власти показали последствия

09:55

Германия передала Украине лишь 6% своих Leopard 2 и ни одного БТР Fuchs - Мельник

09:22

"Нужно в 10 раз больше помощи": в МИД назвали условие окончания войны в Украине до конца 2023 года

08:59

Пригожин и Минобороны РФ пытаются убедить Путина уйти в оборону в Украине – ISWВидео

08:32

Сын Пескова подтвердил, что якобы был наемником "Вагнера" и получил медаль за "боевой подвиг"

08:20

Россия запустит к 9 мая 300 ракет?мнение

Реклама
07:43

ВСУ заняли позиции на левом берегу Днепра на Херсонщине в 7 км от админцентра - ISWВидео

06:14

Пригожин сдулся и возвращается к статусу маргиналамнение

05:20

Едят и не толстеют: в чем секрет японских женщинВидео

04:00

Главный теледоктор РФ Малышева бросила любимую Россию и уехала в США

03:20

Гениально просто: невозможно вкусные пирожки из слоеного теста за 20 минут - рецептВидео

02:40

Зачем в сало добавляют сахар: о хитром фокусе знают лишь единицы

02:02

Почему нельзя разговаривать с умершим на могиле: что говорят священники

01:35

"Путина и Россию полностью уничтожат": Маломуж назвал черту, которую не решится перейти диктатор РФВидео

00:51

Почему 23 апреля нельзя готовить с самого утра: приметы и что нельзя делатьВидео

00:27

Какая прическа молодит после 30 лет: 2 удачные стрижки средней длины, которые подходят всемФото

22 апреля, суббота
23:45

"Это фото Николая": кремлевский политолог опозорился, выдавая сына Порошенко за сына Пескова

23:42

Волочкова готовиться стать бабушкой

23:23

Звезда "Ворониных" отреагировала на то, что ее брат зверски убил двух человек

22:40

В Харькове прозвучали мощные взрывы: оккупанты обстреляли городВидео

22:10

"Первая леди" Легиона: экс-депутат из Швеции ушла в ВСУ и защищает Украину

21:33

Украина в следующем месяце может потерять контроль над воздушным пространством - The TimesВидео

21:15

Блицкриг в Крыму и на востоке: ВСУ готовят оккупантам "большой взрыв" – западные СМИ

21:05

Уничтожить сорняк "напалмом": как избавиться от крапивы навсегда

20:44

В Бахмуте продолжаются бои за "дорогу жизни" - КоваленкоВидео

20:06

В Швеции дали тревожный прогноз: Украине грозит затяжная война на истощение

Реклама
19:24

Надбавки к пенсии: кому выплатят дополнительно 150 грнВидео

19:21

"Украину надо усадить за стол переговоров": Италия возмутила циничным заявлениемВидео

19:20

После войны к политикам будет три вопросамнение

18:39

Украине нужно в 10 раз больше военной помощи: в МИД дали "рецепт" завершения войны

18:27

"Она мне выдала такое, что я плакала": советская актриса рассказала о скандале с сестрой из Украины

18:25

Чем нельзя мыть зеркала: 3 совета для блестящих зеркал без разводов и мутности

18:03

Разбитые дома и выбитые окна: на Белгородщине жалуются на "бавовну", в области гремят взрывы

17:41

Женский гороскоп на неделю 24-30 апреля: Стрельцам – страх, Львам - возможностиВидео

17:03

Плавать будут все: Украину зальет дождямиВидео

17:01

Посол Украины жестко ответил дипломату из КНР насчет статуса Крыма

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости Харькова
Синоптик
Погода веснаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погоды
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Праздники
Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять