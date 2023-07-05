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Китай не возьмет Дальний Восток и Сибирь: Пономарев объяснил ситуацию

Андрей Ганчук
5 июля 2023, 22:57 обновлено 5 июля, 23:10
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Особая политика экспансии Китая – одна из причин, почему США не заинтересованы в распаде России, считает российский оппозиционер Илья Пономарев.
Илья Пономарев, развал России
США не хотят, чтобы вышедшие из РФ республики попали в зону влияния Китая - Пономарев / Коллаж: Главред, фото: Главред, ua.depositphotos.com

Сценарий, согласно которому весь Дальний Восток и Сибирь самоопределятся как китайцы, маловероятен. Политика Китая ориентирована на демографическую и экономическую экспансию, и именно поэтому Штаты не заинтересованы в распаде страны-агрессора России – новые республики не должны попасть в зону влияния КНР. В том числе и в Сибири понимают, что полностью ложиться под Китай нельзя. Об этом заявил координатор политического центра Легиона Свобода России, экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.

Во время чата на Главреде он рассказал о том, что не верит в самоопределение Дальнего Востока и Сибири как территорий Китая.

"Опять-таки в этой жизни все возможно, но я в этот сценарий не верю. Китайцы действуют не так, а по-другому. Им гораздо проще проводить в тех краях демографическую и экономическую экспансию, скупая все, что можно. Это одна из причин, почему сценарий распада России категорически не устраивает США. Они считают, что, если Сибирь будет сама по себе, или появятся какие-то сибирские республики, то они будут гораздо более слабыми, неприкрытыми ядерным оружием, а, значит, будут попадать в зону влияния Китая. Это им категорически не нравится", - отметил Пономарев.

По его мнению, и в Сибири считают, что полностью уходить под патронат Китая нельзя.

Смотрите чат с Ильей Пономаревым на Главреде:

"Но я думаю, что этого не произойдет. С Китаем надо дружить, иметь хорошие отношения, торговать, но ложиться под него ни в коем случае нельзя. Это очень националистически настроенная сила. Люди, живущие в Сибири, все это понимают", - подчеркнул Илья Пономарев.

Ранее Илья Пономарев рассказал, что в России может произойти сценарий военного переворота. По его мнению, процесс пойдет очень быстро после того как оккупационные войска потерпят поражение в Украине.

Кроме того, Пономарев считает, что прямого военного столкновения России и НАТО не будет. Как полагает политик, обе стороны не заинтересованы в развитии подобного сценария.

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