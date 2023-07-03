Пономарев спрогнозировал, пойдет ли Россия войной на страны НАТО

Вряд ли возможны какие-либо прямые военные столкновения между путинской армией и войсками стран НАТО.

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Путинский режим вряд ли решится на прямое боевое столкновение с войсками НАТО - Илья Пономарев / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Путинский режим вряд ли решится на прямое боевое столкновение с войсками НАТО. Об этом заявил координатор политического центра Легиона Свобода России, экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев во время чата на Главреде.

"Не думаю, что возможны какие-либо прямые военные столкновения. И НАТО, и Кремль будут делать все возможное, чтобы этого избежать. Это никому из них не выгодно – ни Путину, ни Альянсу. Все хотят, чтобы воевала Украина, а не они сами. И слава богу, что Запад сейчас готов активно помогать Украине. Думаю, что пессимисты, которые говорят, что эта поддержка может резко сократиться в ближайшее время, ошибаются, я с этим не согласен. Я думаю, что поддержка будет продолжаться. Но, тем не менее, никто не думает о том, чем эта война закончится, и это проблема", ‒ сказала она.

Вступление Украины в НАТО

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг 20 апреля во время своего визита в Киев заявил, что Украина должна вступить в НАТО. Как полагает Столтенберг, инициативу поддержат все страны Альянса. Блок должен приложить максимальные усилия, чтобы евроатлантическая интеграция Украины стала возможной.

Президент Владимир Зеленский считает, что Украина уже сделала максимум для того, чтобы Киев присоединился к НАТО. Теперь государство ожидает политического приглашения в Альянс на саммите в Вильнюсе, который пройдет в июле текущего года.

Председатель общественной организации Украина в НАТО, участник Атлантического совета Юрий Романюк считает, что Киев может вступить в Альянс в апреле 2024 года. По его мнению, сценарий может быть реализован в случае прекращения к тому времени горячей фазы войны.

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