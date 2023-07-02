Пономарев рассказал, очень ли вероятен в Кремле дворцовый переворот

Россия пока не близка к сценарию дворцового переворота, но процесс произойдет очень быстро в момент, говорит Илья Пономарев.

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Сценарий дворцового переворота в России возможен - Пономарев / коллаж Главред, фото УНИАН

Сценарий дворцового переворота в Кремле вполне возможен. Об этом заявил координатор политического центра Легиона "Свобода России", бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев во время чата на Главреде.

"Этот сценарий возможен. Думаю, что Россия пока не близка к этому сценарию, но процесс произойдет очень быстро в момент, когда она проиграет, и русские осознают свой проигрыш, выхода нет, впереди беспросветный мрак и появится очень конкретная небезопасность. В этот момент все может случиться. Так что это точно является производной от ситуации на фронте", ‒ сказал он.

Кто такой Илья Пономарев Илья Пономарев – российский политический деятель, предприниматель в области высоких технологий. Депутат Государственной думы России 5-го и 6-го созывов (полномочия прекращены досрочно). Имеет гражданство Украины, разговаривает на украинском языке. В августе 2014 года был вынужден покинуть Россию, с 2015 года находится в США, пишет Википедия.

Может ли произойти переворот в РФ

Экс-депутат Госдумы РФ, российский оппозиционный политик Геннадий Гудков отмечает, что в России скоро начнет действовать принцип "спасайся, кто может". Диктатор Владимир Путин может "сдать" Россию в обмен на то, чтобы его не наказали за преступное вторжение в Украину и "дали спокойно дожить". Но если он этого не сделает, то российские элиты могут сдать его сами, договорившись с Западом о гарантиях и переходном периоде.

Также ранее Геннадий Гудков отмечал, что диктатор Путин боится, что потеря Крыма станет последней для него, как для президента РФ. Глава Кремля чувствует свое бессилие. По словам Гудкова, в Кремле зреет переворот. Оппозиционер убежден, что Путин ищет поддержки у ФСБ, которая ранее уже конфликтовала с военными.

Российский блогер и журналист Майкл Наки отмечает, что Путин стремительно теряет союзников. РФ неоткуда черпать ресурсы, а то, что она получает от Ирана и других стран, является результатом обмена или покупки. Блогер уверен в том, что с каждым днем людей и стран, готовых стать союзниками России, становится всё меньше.

Смотрите на видео интервью Ильи Пономарева Главреду:

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