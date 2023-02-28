РФ становится изгоем: Путин стремительно теряет союзников – журналист

С каждым днем людей и стран, готовых стать союзниками России, становится все меньше, уверен Майкл Наки.

Майкл Наки объяснил потерю Владимиром Путиным союзников в мире / Фото УНИАН, скриншот

РФ неоткуда черпать ресурсы, а то, что она получает от Ирана и других стран, является результатом обмена или покупки, заявил российский блогер, журналист Майкл Наки.

"Глобально не очень понятно, откуда бы Россия могла получить больше ресурсов. Если мы, например, говорим об Иране, то это не получение ресурсов, а обмен. То есть Россия не получает чего-то, а покупает, выторговывает, то есть в любом случае тратит ресурсы", — подчеркнул он в интервью Главреду.

Блогер уверен в том, что с каждым днем людей и стран, готовых стать союзниками России, становится все меньше.

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"Потому что те, у кого нет каких-либо моральных ограничений по поводу продолжающейся войны, не хотят становиться на сторону проигравшего. А за этот год Россия из фаворита превратилась в отстающего, и пока никто не понимает, как это может измениться", — сказал он.

Говоря об отношениях РФ с Китаем, он отметил, что Пекин в этом смысле ведёт свою игру.

"Китай всегда ведёт свою игру, это очень сложная страна для анализа из-за их специфики. Я не являюсь китаистом, но надо сказать, что действия России очень сильно мешают и Китаю. Потому что у него, очевидно, тоже есть захватнические замашки, но надо сказать, что действия России очень сильно мешают и Китаю, потому что у него, очевидно, тоже есть захватнические замашки", — добавил Наки.

Ранее Наки заявил о том, что с самого начала российского вторжения боеспособность показали не только армия Украины, но и все украинское общество, которые ясно дали понять, что не собираются складывать оружие.

Напомним, журналист пояснил, что перед началом полномасштабного вторжения РФ оборонный потенциал Украины неверно оценивала как российская сторона, так и Запад.

"То есть было большое недооценивание обороноспособности Украины, ее возможностей к ведению масштабных боевых действий с Россией – мы видели это на примере того, как западные разведки сначала предрекали взятие Киева за трое суток и предлагали Зеленскому эвакуацию", — подчеркнул он.

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