Российский блогер назвал главную ошибку Запада перед вторжением РФ в Украину

К 2023 году произошло кардинальное изменение отношения западной коалиции к происходящему, уверен Майкл Наки.

Майкл Наки / 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, biographe.ru

Перед началом полномасштабного вторжения РФ оборонный потенциал Украины неверно оценивала как российская сторона, так и Запад, заявил российский блогер, журналист Майкл Наки.

"То есть было большое недооценивание обороноспособности Украины, ее возможностей к ведению масштабных боевых действий с Россией – мы видели это на примере того, как западные разведки сначала предрекали взятие Киева за трое суток и предлагали Зеленскому эвакуацию, — подчеркнул он в интервью Главреду.

В отличие от стран Балтии, которые были более решительны и больше понимали угрозу нынешней путинской России, были и страны, которые находились в большей зависимости от РФ, чем другие, например – Германия, говорит журналист. По его мнению, к 2023 году произошло кардинальное изменение отношения западной коалиции к происходящему.

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"Уж не знаю, какие телефонные счета были у Макрона за созвоны с Путиным (явно не маленькие), но это было большой проблемой, потому что не было понимания российской структуры как таковой и Путина как диктатора, задача которого на данном этапе – буквально захватывать и уничтожать страны. То есть они не понимали, что война в Украине – захватническая, а Путин – агрессор. К счастью, к 2023 году это изменилось – теперь Запад понимает то, что для многих было очевидным с самого начала. Что помощь Украине в войне и остановке агрессора – единственный путь к миру и безопасности, в том числе в Европе", — уверен собеседник.

Собеседник также обратил внимание на то, что из-за позиции целого ряда стран 2014 год (аннексия Крыма и вторжение РФ на Донбасс, — ред.) сделал почти неотвратимой нынешнюю полномасштабную войну.

"Однако сейчас Макрон уже говорит, что диалог с Россией невозможен, Шольц призывает другие страны передавать Украине как можно больше танков (хотя еще полтора месяца назад он был "главным противотанковым оружием РФ"). Генсек НАТО Столтенберг говорит, что единственный путь к миру – это передача Украине как можно большего количества вооружений в кратчайшие сроки. Это понимание – ключевое, поскольку оно убирает все вопросы про раскол в Европе, ведь мы видим консолидацию. То есть произошел отказ от иллюзий о том, что к 23 февраля 2022 года еще возможно вернуться", — добавил Наки.

Напомним, 24 февраля 2023 исполнился год с момента полномасштабного вторжения России в Украину. Президент Владимир Зеленский обратился в этот день к нации, подчеркнув, что год назад миллионы украинцев решили бороться с агрессором и отстаивать свою землю.

Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал поддерживать Украину столько, сколько это будет необходимо, и призвал российского диктатора Владимира Путина прекратить войну.

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