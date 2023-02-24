"Это будет год нашей с вами победы": Зеленский обратился к украинцам в годовщину вторжения РФ

Год был полон боли, горя и единства, и миллионы украинцев сделали выбор - не белый флаг, а сине-желтое знамя, заявил Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский обратился к украинцам в годовщину вторжения РФ / Фото ОП

Сегодня, 24 февраля 2023, исполняется год с момента полномасштабного вторжения России в Украину. Президент Владимир Зеленский обратился в этот день к нации, подчеркнув, что год назад миллионы украинцев решили бороться с агрессором и отстаивать свою землю.

"24 февраля миллионы из нас сделали выбор: не белый флаг, а сине-желтое знамя. Не побег, а встреча. Встреча врага. Сопротивление и борьба. Это был год боли, сожаления, веры и единства", написал Зеленский в своем Telegram-канале.

"И это год нашей с вами несокрушимости. Знаем, что это будет год нашей с вами победы!" – добавил глава государства.

видео дня

Президент также опубликовал видео, кадры которого напоминают о событиях минувшего года, о мужестве и несокрушимости украинцев.

Кадр из видео ОП к годовщине вторжения РФ / скриншот

Когда закончится война в Украине - прогнозы

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что в 2023 году война в Украине закончится и наступит мирное время.

Есть немалая вероятность того, что окончание активной фазы украино-российской войны произойдет летом нынешнего года. Такой прогноз озвучил руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов.

Издание Forbes описало три сценария завершения войны. Это многолетний затяжной конфликт, динамическая развязка или завершение войны к концу года.

Президент Польши Анджей Дуда считает, что страна-агрессор Россия может выиграть войну против Украины, если Запад срочно не поставит оружие Киеву.

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