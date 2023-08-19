"Россию растерзают": Медведев в истерике заговорил о "скучной" войне в Украине

Зампреда Совбеза РФ Медведев цинично заявил, что Запад начнет "умолять РФ заморозить войну и сесть за стол переговоров".

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Медведев в истерике говорит о переговорах / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, 24 ОМБр имени короля Даниила

В России нагло верят в то, что с ними сядут за стол переговоров. Вот только у них уже угасает надежда на это. По крайней мере это заметно по новому заявлению зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, которое он опубликовал в Telegram.

Он пытается всех убедить в том, что Запад рано или поздно начнет "умолять" РФ "заморозить войну в Украине и сесть за стол переговоров". Медведев не исключает, что Кремль не дождется этих "умоляний" раньше, чем через десятилетия.

"Пройдет некоторое время. Западная власть изменится, ее элиты устанут и будут умолять о переговорах и замораживании конфликта ... Если на это потребуются годы и даже десятилетия – так тому и быть. У нас нет выбора: или мы уничтожим их враждебный политический режим, или коллективный Запад в конечном итоге растерзает Россию", - пишет Медведев.

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В то же время он цинично заявил, что война в Украине со временем станет "скучной, затратной и неактуальной". Однако он не уточнил, когда именно России надоест убивать украинцев и уничтожать мирные города.

Заявления Медведева относительно Украины

Как сообщал Главред, Медведев истерит из-за Крымского моста. Так, Медведев призвал "уничтожать высшее руководство террористических формирований". Кроме того, одноразовый президент РФ также призывает убивать родственников руководителей Украины.

Недавно Медведев начал угрожать Украине "нестандартными ударами" из-за атаки по Москве. Он хочет взорвать украинские хранилища, транспортные узлы и нефтяные базы. Одиозный политик цинично начал рассказывать о том, что украинские военные якобы "не могут добиться успехов в контрнаступлении".

Кроме того, Медведев разразился угрозой ударов РФ по АЭС в Украине и ядерным объектам в ЕС. Так, российский чиновник разразился угрозой Москвы нанести удар по Южно-Украинской АЭС, Ровенской АЭС и Хмельницкой АЭС и ядерным объектам в Восточной Европе. По его словам, так государство-оккупант должно ответить на, мол, "попытку ВСУ поразить Смоленскую АЭС ракетами Storm Shadow".

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