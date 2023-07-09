Медведев разразился угрозой ударов РФ по АЭС в Украине и ядерным объектам в ЕС

В стране-агрессоре России обвинили Украину в якобы "попытке ракетных ударов" по Смоленской АЭС, причем, дескать, "британскими ракетами Storm Shadow".

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Медведев цинично "призвал" Москву ударить по трем украинским АЭС из-за якобы "попытки ударов" по Смоленской АЭС / Коллаж: Главред, фото: соцсети

Заместитель председателя Совета безопасности агрессора России Дмитрий Медведев разразился угрозой Москвы нанести удар по Южно-Украинской АЭС, Ровенской АЭС и Хмельницкой АЭС и ядерным объектам в Восточной Европе. По его словам, так государство-оккупант должно ответить на, дескать, "попытку ВСУ поразить Смоленскую АЭС ракетами Storm Shadow".

В своем Telegram-канале российский так называемый "чиновник" написал, что если в Москве, мол, "подтвердят" якобы "попытки ударов ракетами Storm Shadow по Смоленской АЭС", то оккупанты, дескать, могут нанести удар по трем украинским атомным электростанциям и даже ядерным объектам в Восточной Европе.

"Если подтвердится попытка атаки натовскими ракетами по Смоленской (Десногорской) АЭС, необходимо рассматривать сценарий одновременного российского удара по Южно-Украинской АЭС, Ровенской АЭС и Хмельницкой АЭС, а также по ядерным объектам в Восточной Европе. Тут уже нечего стесняться", - подчеркнул одиозный российский деятель Дмитрий Медведев.

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В России обвинили Украину в попытке ударов по АЭС ракетами Storm Shadow

В воскресенье, 9 июля, в российском Telegram-канале Mash опубликовали пост с видео, в котором обвинили Украину к якобы "попытке ракетной атаки" Десногорской атомной станции в Смоленской и военного аэродрома в Калужской областях.

Никаких доказательств и обоснований к публикации такой информации не было. Вероятно, российская пропаганда решила растиражировать очередной фейк.

В России считают, что, якобы "удар мог быть нанесен, предположительно, британскими Storm Shadow". Дескать, "Украина применила ракеты НАТО против РФ".

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