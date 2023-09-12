На южном фронте может быть переломный момент в ближайшие 3-4 месяца – генерал Маломуж

Сейчас важно действовать нестандартно и наступать на оккупантов не на одном направлении, а с нескольких направлений, считает генерал.

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На южном фронте может быть переломный момент в ближайшие 3-4 месяца, считает Маломуж/ коллаж: Главред, фото: Главред, 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

Южное направление очень важно и для украинских войск, и для российских оккупантов. Это важное стратегическое направление, поэтому там в любом случае нужно проводить стратегическую наступательную операцию.

Наступление на юге осложняют минные поля и заградительные сооружения, которые установили захватчики для усиления своих позиций. Чтобы преодолеть эти препятствия, нужно действовать нестандартно. Если украинские воины будут проводить операцию с нестандартными действиями, то она может быть реализована в течение ближайших 3-4 месяцев. Такое мнение высказал руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах, генерал армии Николай Маломуж, пишет "Обозреватель".

"Здесь важно действовать нестандартно, готовить не только главные удары, но и те, которые обеспечивают продвижение вперед с разных позиций – и фланговые удары, и проведение серии одномоментных спецопераций в тылах противника, нанесение ударов по резервам новейшими средствами, которые мы получили. Например, и Storm Shadow, и Scalp, и HIMARS. То, что предусматривает подготовку к глобальной наступательной операции", – отметил Маломуж.

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По его словам, стоит пробивать не только один сектор – Роботино, Токмак, Мариуполь и тому подобное. Нужно действовать нестандартно и задействовать силы с разных позиций.

"Как задействовать? Это дело командования, это их стратегия. Но действовать надо обязательно. Врагу может быть нанесен глобальный удар и, соответственно, движение по югу, по Запорожской области, перерезая направление к морю. Появляется возможность действовать на Херсонском направлении, окружая большое формирование оккупационных войск, проводя операции по их нейтрализации с последующим прогрессом в Крым", – сказал генерал.

Он подчеркнул, что военным конечно нужно заранее оценить силы и средства, которые есть у нас и у противника. Однако движение месяцами только в одном направлении является деструктивным.

Если такая операция будет готовиться, то она может быть реализована в ближайшие 3-4 месяца и приведет к перелому на южном фронте, считает Маломуж.

"Думаю, такая операция будет готовиться. Главное, чтобы она состоялась. Тогда это станет переломным моментом в ближайшие месяцы. Всё военное сообщество, в том числе украинские воины, которые глубоко знают ситуацию, имеют опыт боевой работы, убеждено, что такие действия необходимо проводить в ближайшие месяцы. 3-4 месяца – это максимум завершения южной операции", – отметил генерал.

Он добавил, что на восточном направлении украинские войска также могут иметь успех. В то же время, по словам Маломужа, погодные условия существенно не повлияют на движение вперед украинской армии, ведь Силы обороны уже должны быть готовы к тому, чтобы воевать при различных погодных условиях.

Война в Украине

Ранее сообщалось, что ВСУ пошли вперед под Бахмутом и "перемололи" сотни россиян. Подразделения ВСУ достигли успехов на Бахмутском направлении, рассказал начальник пресс-службы восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш. По его словам, украинские защитники провели успешные действия в направлении Клещиевки, Предтечино, Андреевки, Курдюмовки и Дачного.

В ВСУ рассказали о второй и третьей линии обороны РФ. Украинские защитники смогли прорвать первую линию обороны российских захватчиков, которая была достаточно мощной. А на двух других линиях оборонительные сооружения не так плотно заминированы и не так прочны, отметил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

Напомним, боец "Легиона Свободы" Константин Денисов рассказал, что россияне пытаются загнать ВСУ в огневые мешки. Оккупанты отступают, а затем пытаются накрывать ВСУ артиллерией и авиацией с флангов.

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