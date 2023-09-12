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Курскую область России дважды за ночь атаковали дроны

Анна Ярославская
12 сентября 2023, 07:29 обновлено 12 сентября, 07:40
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Взрыв прозвучал в городе Рыльск в Курской области. Повреждено административное здание.
Курская область
В Курской области ночью прогремели взрывы / Коллаж: Главред, фото: скриншот, kursk-izvestia.ru

Вечером в понедельник, 11 сентября, в России снова гремели взрывы - в стране-агрессоре пожаловались на атаку дронов.

В частности, взрыв прозвучал в городе Рыльск в Курской области, повреждено административное здание. Первый взрыв было слышно около 23:00, через час - еще один.

Атаку беспилотников подтвердил и губернатор Курской области Роман Старовойт. Он заявил, что дрон якобы сбросил взрывное устройство на улицу Ленина. Традиционно в атаке обвинили Украину.

видео дня

По словам Старовойта, повреждены фасады и выбито несколько стекол в двух зданиях на улице Ленина, но жертв, как он утверждает, нет.

Смотрите видео - Курскую область России атаковали дроны:

Скриншот

Через некоторое время губернатор Курской области написал про "повторную атаку украинского дрона" на этой же улице. В этот раз повреждено административное здание – там выбило стекла и повреждена крыша.

Атаки дронов в РФ

В Белгородской области РФ в ночь на понедельник, 11 сентября, произошла серия взрывов. Власти региона сразу пожаловались на якобы атаку беспилотников. О громких взрывах сообщили сначала российские пропагандистские Telegram-каналы. Отмечалось, что их было слышно после первого часа ночи.

Ночью 7 сентября в российском городе Ростов-на-Дону в районе штаба Южного военного округа (ЮВО) произошел взрыв, после которого начался пожар. Также взрывы прогремели и в Подмосковье. В стране-агрессоре РФ заявили об атаке беспилотников.

Атаки дронами российских аэродромов в глубоком тылу почти точно осуществляются с территории страны-агрессора России. К такому выводу пришли сотрудники британской разведки.

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