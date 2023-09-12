Курскую область России дважды за ночь атаковали дроны

Вечером в понедельник, 11 сентября, в России снова гремели взрывы - в стране-агрессоре пожаловались на атаку дронов.
В частности, взрыв прозвучал в городе Рыльск в Курской области, повреждено административное здание. Первый взрыв было слышно около 23:00, через час - еще один.
Атаку беспилотников подтвердил и губернатор Курской области Роман Старовойт. Он заявил, что дрон якобы сбросил взрывное устройство на улицу Ленина. Традиционно в атаке обвинили Украину.
По словам Старовойта, повреждены фасады и выбито несколько стекол в двух зданиях на улице Ленина, но жертв, как он утверждает, нет.
Смотрите видео - Курскую область России атаковали дроны:
Через некоторое время губернатор Курской области написал про "повторную атаку украинского дрона" на этой же улице. В этот раз повреждено административное здание – там выбило стекла и повреждена крыша.
Атаки дронов в РФ
В Белгородской области РФ в ночь на понедельник, 11 сентября, произошла серия взрывов. Власти региона сразу пожаловались на якобы атаку беспилотников. О громких взрывах сообщили сначала российские пропагандистские Telegram-каналы. Отмечалось, что их было слышно после первого часа ночи.
Ночью 7 сентября в российском городе Ростов-на-Дону в районе штаба Южного военного округа (ЮВО) произошел взрыв, после которого начался пожар. Также взрывы прогремели и в Подмосковье. В стране-агрессоре РФ заявили об атаке беспилотников.
Атаки дронами российских аэродромов в глубоком тылу почти точно осуществляются с территории страны-агрессора России. К такому выводу пришли сотрудники британской разведки.
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