Удары дронов по российским объектам наносятся с территории РФ - британская разведка

Атаки дронами российских аэродромов в глубоком тылу, почти точно осуществляются с территории страны-агрессора России. К такому выводу пришли сотрудники британской разведки.
"В Псковской области недалеко от границы с Эстонией губернатор организовал добровольные дружины для предотвращения дальнейших атак беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) на авиабазу "Кресты". Сообщается, что в патрули записалось до 800 человек. Эта инициатива была предпринята после того, как 29 августа 2023 г. было зафиксировано повреждение двух транспортных самолетов Ил-76", - сообщают они.
По мнению британских офицеров, "волонтерские отряды", которые решила подготовить страна-агрессор РФ для борьбы с дронами свидетельствуют о неспособности регулярной армии справиться с задачей защиты неба,
"Ввиду ограниченной дальности полета квадрокоптеров БпЛА, атаки на базы почти наверняка были произведены с территории Российской Федерации. […] Создание таких добровольных охранных патрулей, вероятно, послужит сдерживающим фактором и обеспечит определенный уровень защиты от квадрокоптеров, управляемых из непосредственной близости от авиабазы", - отмечается в сообщении британских разведчиков.
Атаки дронов на Россию
5 сентября в Министерстве обороны страны-агрессора РФ заявили об атаке дронов и работе средств противовоздушной обороны в трех областях - Калужской, Тверской и Московской. Беспилотники якобы сбили.
1 сентября в Люберцах Московской области страны-агрессора России после атаки беспилотника произошел пожар на Томилинском электронном заводе. Там горит цех, где делают электронику для ракет российских оккупантов. Система противовоздушной обороны не сработала.
Ночью 28 августа в стране-агрессоре России пожаловались на атаку беспилотников. Взрыв прогремел в подмосковном городе Люберцы. В Минобороны РФ заявили о том, что силы российской ПВО сбили несколько дронов и обвинили в атаке Украину.
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