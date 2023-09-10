УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Удары дронов по российским объектам наносятся с территории РФ - британская разведка

Дмитрий Видоменко
10 сентября 2023, 13:36 обновлено 10 сентября, 13:39
20
Атаки беспилотниками российских аэродромов в глубоком тылу, почти точно осуществляются с территории России, сообщают офицеры британские разведки.
Дрон, взрыв
Дрон, взрыв / Коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Атаки дронами российских аэродромов в глубоком тылу, почти точно осуществляются с территории страны-агрессора России. К такому выводу пришли сотрудники британской разведки.

"В Псковской области недалеко от границы с Эстонией губернатор организовал добровольные дружины для предотвращения дальнейших атак беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) на авиабазу "Кресты". Сообщается, что в патрули записалось до 800 человек. Эта инициатива была предпринята после того, как 29 августа 2023 г. было зафиксировано повреждение двух транспортных самолетов Ил-76", - сообщают они.

По мнению британских офицеров, "волонтерские отряды", которые решила подготовить страна-агрессор РФ для борьбы с дронами свидетельствуют о неспособности регулярной армии справиться с задачей защиты неба,

видео дня

"Ввиду ограниченной дальности полета квадрокоптеров БпЛА, атаки на базы почти наверняка были произведены с территории Российской Федерации. […] Создание таких добровольных охранных патрулей, вероятно, послужит сдерживающим фактором и обеспечит определенный уровень защиты от квадрокоптеров, управляемых из непосредственной близости от авиабазы", - отмечается в сообщении британских разведчиков.

Атаки дронов на Россию

5 сентября в Министерстве обороны страны-агрессора РФ заявили об атаке дронов и работе средств противовоздушной обороны в трех областях - Калужской, Тверской и Московской. Беспилотники якобы сбили.

1 сентября в Люберцах Московской области страны-агрессора России после атаки беспилотника произошел пожар на Томилинском электронном заводе. Там горит цех, где делают электронику для ракет российских оккупантов. Система противовоздушной обороны не сработала.

Ночью 28 августа в стране-агрессоре России пожаловались на атаку беспилотников. Взрыв прогремел в подмосковном городе Люберцы. В Минобороны РФ заявили о том, что силы российской ПВО сбили несколько дронов и обвинили в атаке Украину.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
беспилотники дроны война России и Украины
Реклама

Главное за день

Продвинулись еще на 1,5 км: в ВСУ рассказали об успехах на Запорожье

Продвинулись еще на 1,5 км: в ВСУ рассказали об успехах на Запорожье

12:34 Украина
Удар дронов по Киевщине: обломками "посекло" дома, повреждены школа и детсад

Удар дронов по Киевщине: обломками "посекло" дома, повреждены школа и детсад

11:45 Украина
Более 420 тысяч: в ГУР рассказали, сколько оккупантов сейчас находятся в Украине

Более 420 тысяч: в ГУР рассказали, сколько оккупантов сейчас находятся в Украине

10:50 Украина
Все главные новости

Последние новости

13:49

Молодая мама выбрала имя для своего сына и разозлила сеть: почему

13:36

Удары дронов по российским объектам наносятся с территории РФ - британская разведка

13:10

К деньгам, любви или драке: к чему чешется левая или правая ладонь

12:49

Употребляйте ответственно: раскрыт самый полезный вид сала

12:46

Уже готовы графики отключений света: долго ли продлятся блэкауты осенью

Запад будет спасать Россию, поскольку боится ее развала - Юрий БогдановЗапад будет спасать Россию, поскольку боится ее развала - Юрий Богданов
12:44

Застали врасплох: как выглядит 68-летняя Долина без макияжа

12:41

Почти футбольная команда: Илон Маск в десятый раз стал отцом

12:34

Продвинулись еще на 1,5 км: в ВСУ рассказали об успехах на Запорожье

12:06

Желтое станет белым: эксперт рассказал, как легко отбелить простыни

Реклама
11:51

Американский генерал назвал сроки завершения "горячей" фазы наступления ВСУ

11:46

Экс-ведущий "Рассмеши комика" устроил в Мариуполе пропагандистскую выходку

11:45

Удар дронов по Киевщине: обломками "посекло" дома, повреждены школа и детсадФото

11:29

Испытание для глаз на время: сможете ли вы найти число 5878 за 15 секунд

11:13

7 упражнений для похудения, если вес 80 кг+: тренер посоветовала, как быстро сжечь жирВидео

11:02

Как отбелить уплотнитель холодильника: 3 способа убрать неприятную желтизну

10:50

Более 420 тысяч: в ГУР рассказали, сколько оккупантов сейчас находятся в Украине

10:22

Как общаться с невесткой, даже если отношения давно разрушены: действенные советы

10:07

Хиты Кароль "Выше облаков" и "Ноченька" перевели на украинский язык: как они теперь звучат

09:47

Деньги потекут рекой: финансовый гороскоп на неделю с 11 по 17 сентября

09:34

Оккупанты "говорят сердцем": экс-звезды "КВН" приехали на Донбасси и выдали пропаганду об оккупантах

Реклама
09:25

Отказался арестовать Путина: президент Бразилии сделал скандальное заявление

09:05

Гороскоп на неделю с 11 по 17 сентября: Близнецам - перемены, Ракам - шанс

09:00

Не очень большая шестерка: почему РФ в ОДКБ рискует полностью потерять влияниемнение

08:48

Отменить статус "ограниченно годных": омбудсмен Лубинец сделал резонансное заявление

08:38

Гороскоп на завтра 11 сентября 2023: Тельцам - долги, Львам - никакого алкоголя

08:25

"Бороться будет сложнее": Буданов сказал, что будет с контрнаступлением зимой

08:19

Умер легендарный британский актер

07:59

Будет рассказывать про мелкую русскую душонку: Тодоренко расхваливает РФ в новом шоуВидео

07:39

Оккупанты ночью атаковали Киев дронами: обломки попали в квартиру, возникли пожарыФото

06:46

Членом Совбеза ООН является несуществующее государство СССР, а не РФмнение

06:35

Чем "паливо" отличается от "пального": Авраменко назвал распространенную ошибку

02:54

Как этой осенью выглядеть стильно: пять модных образов от Андре ТанаФото

02:15

Пригожин может прятаться на острове в Венесуэле: западные СМИ раскрыли детали

01:40

Почему Запад так долго медлил с передачей Украине F-16: Сотник назвал реальную причинуВидео

09 сентября, суббота
23:50

ВСУ могут прорвать оборону РФ: в США прокомментировали освобождение юга Украины

23:06

Супер модель и актриса США вышла на показ украинского дизайнера Низе Эмиршах

22:53

"Нет смысла штурмовать": Жданов допустил автоматическое освобождение Токмака и Мелитополя

22:48

ВСУ загоняют врага в ловушку: эксперт назвал самые важные направления

22:28

"Стратегический тупик" в Белом Доме, а не фронтах в Украинемнение

21:58

Предстоящие выборы в РФ: Сотник назвал главного соперника ПутинаВидео

Реклама
21:43

В Киеве мужчина посреди улицы напал с ножом на детей: мальчик в больнице

21:04

Накроет сильное похолодание: в каких регионах Украины врежет +7

20:58

Собиралась приехать в Москву, но погибла в Харькове: популярная в РФ певица сообщила о смерти близкой родственницы

20:31

Зеленский сделал жесткое предупреждение стране-агрессору России

20:24

Скандальный Илон Маск впервые показал своих младших детей

19:21

"Россию никто не будет спрашивать": в ГУР рассказали о неизбежном освобождении Крыма

19:15

Запад хочет, чтобы Россия отползла и сохраниласьмнение

18:46

Все в черном дыму и слышно стрельбу: в Симферополе загорелась воинская база РФВидео

18:21

ВСУ пробили оборону РФ и прорвались в Новомайорское под Угледаром – Bild

18:20

Нереальная оптическая иллюзия, которая сломает ваш мозг: надо найти лампу Аладдина

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Война с Россией
Деоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружие
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять