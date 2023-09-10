Удары дронов по российским объектам наносятся с территории РФ - британская разведка

Атаки беспилотниками российских аэродромов в глубоком тылу, почти точно осуществляются с территории России, сообщают офицеры британские разведки.

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Дрон, взрыв / Коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Атаки дронами российских аэродромов в глубоком тылу, почти точно осуществляются с территории страны-агрессора России. К такому выводу пришли сотрудники британской разведки.

"В Псковской области недалеко от границы с Эстонией губернатор организовал добровольные дружины для предотвращения дальнейших атак беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) на авиабазу "Кресты". Сообщается, что в патрули записалось до 800 человек. Эта инициатива была предпринята после того, как 29 августа 2023 г. было зафиксировано повреждение двух транспортных самолетов Ил-76", - сообщают они.

По мнению британских офицеров, "волонтерские отряды", которые решила подготовить страна-агрессор РФ для борьбы с дронами свидетельствуют о неспособности регулярной армии справиться с задачей защиты неба,

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"Ввиду ограниченной дальности полета квадрокоптеров БпЛА, атаки на базы почти наверняка были произведены с территории Российской Федерации. […] Создание таких добровольных охранных патрулей, вероятно, послужит сдерживающим фактором и обеспечит определенный уровень защиты от квадрокоптеров, управляемых из непосредственной близости от авиабазы", - отмечается в сообщении британских разведчиков.

Атаки дронов на Россию

5 сентября в Министерстве обороны страны-агрессора РФ заявили об атаке дронов и работе средств противовоздушной обороны в трех областях - Калужской, Тверской и Московской. Беспилотники якобы сбили.

1 сентября в Люберцах Московской области страны-агрессора России после атаки беспилотника произошел пожар на Томилинском электронном заводе. Там горит цех, где делают электронику для ракет российских оккупантов. Система противовоздушной обороны не сработала.

Ночью 28 августа в стране-агрессоре России пожаловались на атаку беспилотников. Взрыв прогремел в подмосковном городе Люберцы. В Минобороны РФ заявили о том, что силы российской ПВО сбили несколько дронов и обвинили в атаке Украину.

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