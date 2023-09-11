'Стоят достаточно плотно': в ВСУ рассказали о второй и третьей линиях обороны РФ

Вторая линия обороны оккупантов не слабее первой – она просто немного другая, отметил Александр Штупун.

https://glavred.info/ukraine/stoyat-dostatochno-plotno-v-vsu-rasskazali-o-vtoroy-i-tretey-liniyah-oborony-rf-10499881.html Ссылка скопирована

В ВСУ рассказали о второй и третьей линии обороны РФ / коллаж: Главред, фото: 17 ОТБр имени Константина Пестушка, ОПБр имени гетмана Богдана Хмельницкого

Украинские защитники смогли прорвать первую линию обороны российских захватчиков, которая была достаточно мощной. А на двух других линиях оборонительные сооружения не так плотно заминированы и не так прочны. Об этом рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона.

"Оборонительные сооружения врага (на этих двух линиях обороны – ред.) не такие прочные, как на первой линии, не так плотно заминированы, но стоят достаточно плотно. И для их уничтожения нужно будет большое количество боеприпасов", - отметил Штупун.

В то же время, по его словам, вторая линия обороны оккупантов не слабее первой – она просто немного другая. Если первая линия обороны врага была очень плотно заминирована и насыщена противотанковыми средствами, то вторая линия не такая прочная.

видео дня

"То есть, там много траншей, но они не так бетонированы. Противник увеличил авиационную компоненту на этом этапе и пытается бить по нашим тылам, по населенным пунктам, которые находятся недалеко от линии боевого столкновения", - сказал Штупун.

Он также отметил, что украинские командиры очень беспокоятся о своих солдатах и не прибегают к тактике "мясных штурмов", когда в наступление бездумно бросается легковооруженная пехота.

Спикер Сил обороны также рассказал, что украинские военные перед каждым следующим шагом проводят интенсивную подготовку, уничтожая склады боеприпасов, ломая логистические цепи РФ и нанося максимальные потери россиянам среди личного состава и техники.

Ситуация на фронте

Как сообщал Главред, ВСУ наступают на юге и прорвали оборону россиян. Спикер Генштаба Павел Ковальчук сообщил, что подразделения ВСУ продвинулись на юге от освобожденного Работиного в Запорожской области.

Кроме того, Центр национального сопротивления сообщил, что оккупанты готовятся к бегству из Запорожской области. Захватчики грабят предприятия и вывозят оборудование в неизвестном направлении. Оккупанты в Токмаке разработали план вывоза также других материальных ценностей.

Недавно в ISW заявили, что ВСУ продвинулись на нескольких направлениях. Генштаб Украины сообщил, что украинские войска продолжают наступательные действия к югу от Бахмута и укрепляют позиции в этом районе.

Председатель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что ВСУ переправились через Днепр и закрепляются на Левобережье Херсонщины. В то же время она подчеркнула, что развитие событий требует информационной тишины.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.