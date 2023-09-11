"Украине стоит приготовиться к массовой сдаче в плен": Сотник удивил подробностями

Россияне будут пытаться бежать из Крыма, когда все мосты станут непригодными к эксплуатации, говорит Сотник.

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Сотник заявил, что Украине стоит приготовиться к массовой сдаче в плен / Коллаж: Главред, фото: фото: 36-я ОМБП имени контр-адмирала Михаила Белинского, скриншот

Мостам, которые соединяют Крым что с оккупированным югом Украины, что с Россией, все сложнее и сложнее держаться и сохранять хорошее настроение. Что будет с российской группировкой войск в Крыму, когда все мосты станут непригодны к эксплуатации во время чата на Главреде рассказал журналист, писатель и публицист, главный редактор канала Sotnik-TV Александр Сотник.

"Кто сможет, тот убежит. Хотя думаю, там уже просто будет некуда бежать. Скорее, Украине стоит приготовиться к массовой сдаче в плен. Если там, конечно, не будет массовых камикадзе и суицидников в погонах. Они будут держаться в Крыму до последнего и обманывать самих себя, а потом гром ударит, петух клюнет, и все", - отметил Сотник.

Также журналист объяснил логику россиян, которые, зная, что в Крыму регулярно раздаются "хлопки", что-то горит и взрывается, все равно едут туда из России позагорать.

"Это грех самонадеянности, умноженный на глупость. Эти организмы просто не верят. Эти "мамулечка" и "папулечки", которые прутся в Крым, даже не допускают мысль, что там могут быть взрывы, беспилотники – "Крым же наш, это наша здравница". Причинно-следственных связей нет, головка очень слабенькая, мыслей и сомнений – никаких. Что по телевизору показали, то и есть. Вот они туда и едут, потому что отдыхать очень "хоцца", - подчеркнул он.

Кто такой Александр Сотник Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

Возвращение Крыма под контроль Украины

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов ранее рассказал о том, когда будет освобожден Крым. По словам начальника военной разведки, армия Украины вскоре зайдет на захваченный Россией полуостров.

Как отметил представитель Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук, Украина взяла Крым под огневой контроль. Теперь там нет ни одной точки, до которой не дотягивались бы ВСУ. На балансе украинской армии есть не только ракеты Storm Shadow, но и другое серьезное вооружение. Крымчанам следует держаться подальше от военных объектов.

Ранее российский адвокат и правозащитник Николай Полозов заявил, что российские элиты поймут, что они "пойдут на дно" вместе с Путиным в тот момент, когда российская оккупационная армия потеряет Крым. Он подчеркнул, что в этот момент окружение диктатора может даже задуматься о том, чтобы передать его под суд.

Смотрите видео чата на Главреде с Александром Сотником:

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