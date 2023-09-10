Почему Запад так долго медлил с передачей Украине F-16: Сотник назвал реальную причину

Журналист заметил, что Запад в чем-то может быть неправ, в чем-то медленным, но в конце концов он предоставит все.

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Сотник рассказал, почему Запад так долго медлил с предоставлением Украине F-16 / Коллаж: Главред, фото: Главред, Офис президента

Запад довольно долго раскачивался и тянул с предоставлением Украине авиации. Важной причиной такого промедления были опасения по поводу коррупции. Такое мнение во время чата на Главреде высказал журналист, писатель и публицист, главный редактор канала Sotnik-TV Александр Сотник.

"Все, что касается Запада и предоставления или не предоставления им тех или иных видов вооружений Украине, я не могу комментировать, потому что у меня российский паспорт. Но я не могу не сказать об одной важной причине – о коррупции", - сказал Сотник.

По его словам, никому не хочется, чтобы машина F-16 однажды всплыла где-то у африканских бармалеев, условно говоря.

"Понимаю, что это очень болезненная история. Это проклятие "совка", его шлейф, который влечет за собой Украина, но с этим нужно очень жестко бороться. Приветствую слова Зеленского о том, что он хочет приравнять коррупцию к государственной измене. Это необходимо, потому что страна воюет, а, если ты "берешь на лапу", ты предаешь страну, играешь на врага, тебя расстреливать надо", - отметил журналист.

Как подчеркнул Сотник, то, что президент Владимир Зеленский на это пошел, правильно, ведь эту "коррупционную гидру нужно побеждать".

"Мне сложно об этом говорить, и я каждый раз тщательно подбираю слова. И я ни в коем случае не оправдываю Запад. Запад в чем-то может быть неправ, в чем-то медленным, но в конце концов он предоставит все. Поздно или не поздно, но эти вооружения сыграют свою роль в войне и в победе Украины", - сказал он.

Кто такой Александр Сотник Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

Передача F-16 Украине

Как сообщал Главред, 20 августа президент Владимир Зеленский объявил, что Украина получит 42 самолета F-16. Эти истребители обязались передать Нидерланды.

Однако позже премьер-министр Нидерландов Марк Рютте усомнился в возможности передать Украине 42 истребителя F-16.

Впоследствии стало известно, что Дания передаст Украине 19 самолетов F-16. Как отметила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, первые 6 истребителей появятся в Украине уже к Новому году. Еще 8 самолетов отправят в 2024 году, а остальные 5 – в 2025 году.

После этого в РФ закатили истерику и пригрозили "новыми жертвами". Посол России в Дании Владимир Барбин грезит, что Дания, прикрываясь тезисом, что Украина сама должна определять условия мира, "стремится не оставить Украине другого выбора, кроме продолжения военного противоборства с Россией".

Недавно в Воздушных силах объяснили, как F-16 изменят ход войны. По словам Юрия Игната, F-16 способны изменить ход событий. Они способны обеспечить Украине то, что сегодня нужно больше всего – преимущество в воздухе на оккупированных территориях.

Смотрите видео чата на Главреде с Александром Сотником:

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