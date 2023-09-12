Польша против украинского зерна и не откроет свою границу - Моравецкий

Польша может установить блокаду украинского зерна с 15 сентября.

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Польша не примет украинское зерно / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Польское правительство в одностороннем порядке примет решение о блокаде украинского зерна с 15 сентября, если Еврокомиссия не продлит запрет на ввоз в пять стран ЕС пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника из Украины.

Об этом сообщили глава правительства РП Матеуш Моравецкий, министр сельского хозяйства Роберт Телус и спикер польского правительства Петр Мюллер, передает Укринформ.

"Польша не позволит, чтобы нас залило украинским зерном. Независимо от того, каким будет решение брюссельских чиновников, мы не откроем наших границ", - написал Моравецкий в соцсети X. видео дня

Моравецкий против украинского зерна в Польше / скриншот: соцсеть X

К своему сообщению он приобщил видеоролик правящей партии "Право и справедливость", в котором глава правительства РП подчеркивает, что Польша приняла миллионы беженцев из Украины. В ролике Моравецкий подчеркнул, что именно "твердая позиция Польши" привела к тому, что "был задержан импорт украинского зерна на общий европейский рынок".

Напомним, что в Украине раскритиковали ЕС из-за запрета на импорт зерна. В Евросоюзе есть несколько стран, которые хотят продлить запрет на импорт украинского зерна до конца этого года. Среди таких стран Польша, Болгария, Румыния, Венгрия и Словакия.

У Евросоюза нет средств на транзит зерна из Украины. Один дипломатический источник в Еврокомиссии сообщил, что пока ЕС не имеет ни дополнительного финансирования, ни плана поддержки украинского экспорта.

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