"Это неприемлемо": в Украине раскритиковали ЕС из-за запрета на импорт зерна

5 стран Европейского Союза хотят продлить запрет на импорт зерна до конца этого года.

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Украина критикует ЕС из-за решений о запрете зерна / Колаж: Главред, фото: УНИАН

В Евросоюзе есть несколько стран, которые хотят продлить запрет на импорт украинского зерна до конца этого года. Среди таких стран Польша, Болгария, Румыния, Венгрия и Словакия. Однако подобное является "неприемлемым". Об этом заявили в Министерстве иностранных дел.

"Считаем категорически неприемлемым продолжение торговых ограничений на импорт аграрной продукции Украины после того, как 15 сентября истечет действие запрета Европейской Комиссии. Вызывают полное непонимание и намерения добавить в перечень запрещенных к импорту товаров и другие категории украинской продукции", - говорится в сообщении.

Украинские власти призвали ЕС найти сбалансированное решение. В МИД акцентировали внимание на том, что лишь дух солидарности сможет укрепить Единый рынок ЕС.

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Стоит отметить, что в мае этого года 5 соседних с Украиной стран запретили продажу украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. Транзит грузов для экспорта в другие страны был оставлен. Запрет должен был закончиться 15 сентября.

"Зерновая сделка"

Напомним, что Путин поставил более 5 условий Украине для восстановления "зернового соглашения". После массированного ракетного удара по портам в Одессе, где было уничтожено 60 тонн зерна, диктатор РФ Владимир Путин озвучил свои условия для восстановления зернового соглашения.

РФ атакует Одессу, чтобы попытаться отрезать Украину от Черного моря. Украина знает о планах страны-агрессора России и ответит Москве должным образом, сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Кулеба рассказал, что Украина готова пойти на риск и начать экспорт зерна. Он отмечает, что возвращение к соглашению вероятно не имеет никаких преимуществ. Между тем мировые цены на пшеницу выросли на 9% после российских угроз и выхода из сделки.

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