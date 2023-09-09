ВСУ загоняют врага в ловушку: эксперт назвал самые важные направления

Украинские военные наступают на двух стратегически важных направлениях. Населенны пункты, где продвигаются ВСУ, помогут перерезать наземный коридор в Крым для оккупантов. Об этом в эфире телемарафона заявил военный эксперт Павел Нарожный.
Стратегическими направлениями эксперт называет Работино в Запорожской области и Старомайорское в Донецкой области.
"Огромная стратегическая цель – это разрезать сушу. Когда мы этого добьемся, у врага начнутся огромные логистические проблемы, и у них тогда не будет никаких вариантов как в Херсонской области — отступить в Крым, а затем держать оборону в Крыму. Но держать оборону в Крыму им будет не тяжело, а очень тяжело", — говорит эксперт.
Это станет настоящей ловушкой для врага, считает Нарожный. Их будут ждать проблемы с логистикой. После Работино украинским военным нужно будет пробить три линии обороны оккупантов и обойти Токмак. После этого будет освобожден Мелитополь.
"Мелитополь – логистический хаб. И второе направление наступления – это Старомайорское, Волновахский район. Так же: до Мариуполя дойти, и это тоже будет огромный удар по логистике врага. Война – это в первую очередь о логистике, как довезти боеприпасы, еду, воду и личный состав", – объяснил Нарожный.
Контрнаступление ВСУ
Контрнаступление Вооруженных сил продолжается уже третий месяц. В течение лета украинским войскам удалось значительно продвинуться на востоке и юге Украины.
Недавно ВСУ освободили с тяжелыми боями село Работино Запорожской области, что позволило защитникам прорвать первую линию обороны оккупантов.
Однако из-за плотно выстроенной оборонительной сети россиян, в частности минирования территорий, продвижение ВСУ существенно замедлено. Кроме того, бойцы признают, что захватчики пытаются с боями возвращать под контроль утраченные позиции.
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