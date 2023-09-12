Мощные взрывы прямо во время застолья: в Энергодаре "откобзонили" офицеров РФ

Украинские спецназовцы вместе с партизанами успешно запустили 3 беспилотника, они попали прямо в цель.

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В Энергодаре прогремели взрывы / коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

В оккупированном Энергодаре Запорожской области прогремели мощные взрывы. Украинские спецназовцы и партизаны взорвали "отдел паспортизации" оккупантов, пункт связи и коттеджи, в которых была куча российских офицеров. Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины. Видео с попаданиями уже разлетелось в Сети.

Именно в этот день оккупанты отмечали "День подразделений по вопросам миграции системы МВД РФ". Взрывы прогремели прямо во время празднования.

"Подарок" был доставлен прямо во время праздничного застолья, которое было организовано в помещении оборудованном под "отдел паспортизации" по адресу ул. Строителей, 22. В результате поражения в помещении возник пожар, в здание прибыли несколько экипажей скорой помощи", - говорится в сообщении. видео дня

Также украинский беспилотник беспрепятственно попал в радиокоммунационный пункт связи россиян на одном из этажей 14-этажного здания.

В Энергодаре также взорвали российских офицеров, которые незаконно захватили 2 коттеджа на окраине города. Мирное население не пострадало, а вот количество раненых и ликвидированных среди оккупантов уточняются.

Взрывы в России

В ночь на 30 августа в ряде городов РФ раздались взрывы. Под удар попал военный аэродром в Пскове. В Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили уничтожение четырех российских военно-транспортных самолетов Ил-76 во время ночной атаки беспилотников на Псков.

1 сентября в РФ пожаловались на атаку дронов в Московской и Курской областях. Мэр Москвы заявил, что рядом с Люберцами был сбит дрон. Губернатор Курской области заявил об атаке БПЛА. По его словам, утром дрон атаковал Курчатов.

Также 7 сентября в Ростове-на-Дону и под Москвой прогремели взрывы. Взрыв с последующим пожаром прогремел в районе штаба Южного военного округа. Кроме того, "хлопок" был и в 50 километрах от центра Москвы.

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