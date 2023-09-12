Отношения России и Армении обостряются: эксперт объяснил, чем это грозит Путину

ОДКБ не будет расширяться, так как в этой организации просто нет смысла, уверен эксперт Александр Леонов.

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Армения активно ищет помощи у Франции / Коллаж Главреда. Фото: theoutlook.com.ua, скриншот

Из-за ряда последних решений Еревана, в том числе совместных с США учениях, Россия может попытаться сменить власть в Армении, либо дать железобетонные гарантии о вступлении в войну на стороне Армении за Нагорный Карабах.

Как рассказал в интервью Главреду исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов, здесь все опирается на позицию Турции.

"В частности, в российском сегменте активно обсуждают слухи о том, что в Сочи Путин с Эрдоганом практически по всем пунктам не договорились, за исключением того, что Россия сказала, что не будет вмешиваться в историю в Армении из-за союзника Турции, Азербайджан. Если это правда, то можно сказать, что Армения в ОДКБ не останется никогда. Более того, именно Россию будут считать предательницей, потому что именно они имели моральное и политическое право это сделать", - объяснил Леонов. видео дня

После поражения РФ в ОДКБ никто больше не захочет вступать, потому что это не имеет смысла, уверен эксперт.

Кроме того, он указал, что некоторые члены ОДКБ нашли себе защиту в виде Китая, например Казахстан.

"То есть если мы говорим о распаде ОДКБ, то, скорее всего, на это новое поле зайдет Китай. С другой стороны, сейчас Армения активно ищет помощи во Франции, где есть большая диаспора и есть влияние армян, в Соединенных Штатах, и, как это ни странно, ищет военной поддержки у Ирана как геополитического соперника Турции. Хотя это на уровне определенных слухов, но все так сплетено, что довольно интересно и трудно прогнозировать, что будет дальше. Но точно могу сказать, что ОДКБ расширяться не будет", - уверен Леонов.

Кто такой Александр Леонов Александр Леонов - исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента".



Родился 18 марта 1971 года в с. Красноселье Александровского района Кировоградской области. Окончил Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт".



Работал в Национальном институте украинско-российских отношений (позже – Национальный институт проблем международной безопасности) при Совете национальной безопасности и обороны Украины, офисе лидера блока "Наша Украина" Виктора Ющенко (2003-2005 гг.), секретариате Президента Украины (заместитель руководителя службы), ОО "Центр расширения возможностей".



Автор ряда научных статей и исследований на тему использования телевидения и интернета в информационных войнах, информационных спецоперациях и т.п.

Россия и Армения

11 сентября в Армении стартовали совместные с США военные учения "Eagle Partner 2023".

На это Россия отреагировала крайне негативно. Рупор Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ хочет "разобраться", почему Армения проводит военные учения с США, а не с ОДКБ.

Известно, что Армения уже давно открыто высказывает недовольство, как она считает, бездействием России в урегулировании Карабахского конфликта с Азербайджаном. Более того, президент Никол Пашинян недавно заявил, что его стране не следовало бы полагаться исключительно на РФ в вопросах безопасности.

Тем не менее страна остается лояльной к режиму Путина и помогает Москве в обходе западных санкций.

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